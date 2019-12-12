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В Орше пассажир с пистолетом в руках бегал за водителем вокруг маршрутки, в Бресте - душил таксиста

13.12.2019 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На двух мужчин завели уголовные дела за угрозу убийством. Оба были клиентами такси, в обоих случаях мужчины были пьяны и не оплатили проезд, рассказали в пресс-службе МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Ночью 11 ноября 32-летний житель Бреста вызвал такси, чтобы поехать в диско-бар. Приехав на место мужчина не рассчитался, а попросил подождать его, потому что собирался отправится дальше. Таким образом он посетил несколько увеселительных заведений и один «ночник», где купил спиртное на взятые взаймы у таксиста деньги.

— Очередным пунктом назначения был дом знакомого, которого в итоге там не оказалось. Это разозлило пьяного мужчину, и он набросился на водителя — стал душить и угрожать расправой. В результате нападения 21-летний шофер не справился с управлением, и Skoda Rapid врезалась в бордюр, — рассказали в милиции.

После таксист с неугомонным пассажиром доехал до ближайшего магазина, где и вызвал милицию.

В Орше от действий пассажира пострадал 26-летний водитель городской маршрутки. Днем 30 ноября к нему в «Газель» зашел 41-летний местный житель, который решил воспользоваться транспортом, не рассчитавшись за проезд. Когда водитель поинтересовался, не собирается ли безбилетный пассажир выходить, то мужчина встал и начал оскорблять шофера.

— Чтобы не подвергать опасности других клиентов и не попасть в аварию, водитель остановился и потребовал мужчину покинуть маршрутку. В ответ на это мужчина достал из кармана пистолет и начал угрожать, — рассказали в милиции, — Не разбираясь, какое оружие в руках у подозреваемого, водитель начал убегать от него и прятаться за маршруткой. Это увидел проезжавший мимо водитель, который и вызвал милицию. В итоге пассажира задержали.

Материалы проверки по обоим эпизодам передали в Следственный комитет. Мужчины ранее неоднократно судимы за имущественные преступления и привлекались к административной ответственности.

 
Теги: Брест
 
 
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На двух мужчин завели уголовные дела за угрозу убийством. Оба были клиентами такси, в обоих случаях мужчины были пьяны и не оплатили проезд.
 
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