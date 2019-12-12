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На стрельбах студент выстрелил из «калаша» - и попал в голову срочнику. За это осудили военрука вуза

13.12.2019 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 июля на Гожском полигоне при проведении занятий по огневой подготовке для студентов одного из гродненских вузов, проходящих обучение по программе подготовки офицеров запаса, был ранен солдат-срочник. За это осудили подполковника, преподавателя военных дисциплин вуза, сообщает «Перспектива».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Суд приговорил подполковника к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с преподаванием дисциплин военно-профессиональной подготовки сроком на четыре года.

— Преподаватель, проявив небрежность, отдал студентам команду «огонь!» — рассказал подробности заместитель прокурора Гродненского района Виктор Горошко. —  Не учел, что незадолго до этого электрик-оператор, военнослужащий срочной службы, отправился на мишенное поле ремонтировать механизм подъемника мишени. При этом солдат, как и положено, доложил ему о своем убытии и поднял белый флаг, запрещающий вести стрельбу. Один из студентов, будучи неосведомленным о нахождении солдата за мишенью, выполняя приказ, произвел прицельный выстрел по мишени из АК-74. Пуля ранила военнослужащего в голову и левое плечо.

Пострадавшему понадобилось длительное лечение. Кстати, обвиняемый добровольно возместил ему моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу.

 
 
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На Гожском полигоне под Гродно при проведении занятий по огневой подготовке для студентов одного из гродненских вузов, проходящих обучение по программе...
 
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