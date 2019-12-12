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Инновационная Борисовщина: нам есть что показать

13.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В нем приняли участие руководители и специалисты промышленных предприятий, научно-производственных компаний, научных организаций и университетов, предприниматели, технологические разработчики и эксперты, представители субъектов инновационной инфраструктуры, венчурных фондов, институтов развития, общественных объединений, бизнес-союзов и клубов, деловых и профессиональных ассоциаций.

Форум «Инновационная Борисовщина» — комплекс научно-практических мероприятий, направленных на активизацию инновационной деятельности и развитие научно-инновационного потенциала промышленного и предпринимательского секторов в г. Борисове и Борисовском районе. Он включал в себя:

  • выставку научно-технических достижений предприятий и организаций г. Борисова и Борисовского района;
  • научно-практический семинар «Ресурсное обеспечение наукоемких производств города Борисова и Борисовского района»;
  • научно-практический семинар «Инновационная стратегия развития Борисовщины», приуроченный к открытию школы развития предпринимательских навыков для учащихся средних школ и колледжей.

В работе форума приняли участие более ста человек.

Более подробную информацию читайте на страницах «Адзiнства».

 
 
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13 декабря на базе филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» состоялся форум «Инновационная Борисовщина».
 
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