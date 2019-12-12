ОАО «Юбилейный-Агро» принимал участников семинара-совещания

Источник материала: Газета Авангард

Очередной районный семинар-совещание по итогам работы отрасли животноводства за январь-ноябрь текущего года и результатам финансово-экономической деятельности объектов АПК прошел на базе ОАО «Юбилейный-Агро».







В этот раз руководители сельхозпредприятий, специалисты зоотехнических и ветеринарных служб, главные бухгалтеры и экономисты на выездной части семинара на примере принимающей стороны ознакомились с производственными показателями хозяйства, организацией работы по воспроизводству стада, технологией производства молока при привязном содержании, соблюдением технологических элементов производства и выращивания молодняка крупного рогатого скота. Также в ходе семинара была поднята тема непроизводительного выбытия КРС.







На пленарном заседании были рассмотрены итоги работы отрасли животноводства за отчетный период, а также анализ по воспроизводству стада по району.



























Ольга МАРЦЕЛЕВА

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