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Моана и Ван, София и Артем. Как называли детей в Могилеве в 2019 году
13.12.2019 17:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве с начала года зарегистрировали рождение 3406 детей,
Самые популярные имена среди новорожденных в Могилеве уже который год — София и Артем.
Следующие в списке самых распространенных женских имен — Ксения, Ева, Алиса, Дарья.
Самые распространенные мужские имена после Артема — Михаил, Тимофей, Максим, Матвей, Иван, Роман.
Редкие имена, которые давали девочкам, — Эстелла, Рея, Моана, Каталея, Михелина. Мальчикам — Александер, Арсенио, Самюэль, Ван.
Кстати, женские имена Екатерина, Надежда, Марина, Татьяна и Галина теперь редкость среди новорожденных в Могилеве.
Интересно, что с начала года более 50 человек обратились в отдел ЗАГС с желанием сменить имя. Большинство из них — женщины старше 30 лет.
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В ЗАГСе Могилева зарегистрировали рождение 3406 детей.
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