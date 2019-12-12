Моана и Ван, София и Артем. Как называли детей в Могилеве в 2019 году

Источник материала: Tut.by

В Могилеве с начала года зарегистрировали рождение 3406 детей, сообщает Mogilevnews.by. И вот два топа — самых популярных и самых редких имен, которые давали детям в 2019 году родители.



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Самые популярные имена среди новорожденных в Могилеве уже который год — София и Артем.

Следующие в списке самых распространенных женских имен — Ксения, Ева, Алиса, Дарья.

Самые распространенные мужские имена после Артема — Михаил, Тимофей, Максим, Матвей, Иван, Роман.

Редкие имена, которые давали девочкам, — Эстелла, Рея, Моана, Каталея, Михелина. Мальчикам — Александер, Арсенио, Самюэль, Ван.

Кстати, женские имена Екатерина, Надежда, Марина, Татьяна и Галина теперь редкость среди новорожденных в Могилеве.

Интересно, что с начала года более 50 человек обратились в отдел ЗАГС с желанием сменить имя. Большинство из них — женщины старше 30 лет.