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Лукашенко обещает «держать» заплаты бюджетников перед выборами

13.12.2019 16:38 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусский президент снова обещает бюджетникам высокие зарплаты в канун выборов. Лукашенко подчеркнул, что не может позволить себе падение уровня жизни категории людей, на которую он опирается.

Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медицинского университета 13 декабря, отвечая на вопрос профессора Семена Наумовича о том, как изменятся зарплаты бюджетников с нового года, заверил, что снижения доходов не случится.

Лукашенко отметил, что система новых выплат бюджетникам предполагает сокращение числа выплат посредством их объединения, что приведет к росту зарплат бюджетников.

«В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи-бюджетники.  Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату»,  -  цитирует главу государства его пресс-служба. 

Лукашенко также отметил, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году их повысят в два раза. Также сегодня во время визита он, говоря о работе врачей, отметил, что: "Мы немножко народ разбаловали. Надо упираться, как на Западе, там круглые сутки врач работает. Врач общей практики - он белого света не видит, и никто не отказывается".

Напомним, что оплата труда работников бюджетной сферы будет рассчитываться по-новому с 1 января 2020 года. Положение об этом содержится в указе президента №27, который был подписан недавно. Согласно документу, доплаты и надбавки бюджетникам будут устанавливать руководители бюджетных организаций, учитывая специфику работы и вклад каждого сотрудника «в пределах выделенных бюджетных средств, доходов, полученных от внебюджетной деятельности, и других источников, не запрещенных законодательством».

Ранее сообщалось, что с 2020 года в Беларуси для расчета труда бюджетников будет использоваться базовая ставка и новая тарифная сетка, включающая 18 разрядов. Оплата труда бюджетников будет учитывать коэффициенты, надбавки за стаж, премии. Таким образом, нынешний год - последний, когда в стране используется тарифная ставка первого разряда.

 
 
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Белорусский президент снова обещает бюджетникам высокие зарплаты в канун выборов. Лукашенко подчеркнул, что не может позволить себе падение уровня жизни...
 
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