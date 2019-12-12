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Лукашенко обещает «держать» заплаты бюджетников перед выборами
13.12.2019 16:38 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусский президент снова обещает бюджетникам высокие зарплаты в канун выборов. Лукашенко подчеркнул, что не может позволить себе падение уровня жизни категории людей, на которую он опирается.
Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного медицинского университета 13 декабря, отвечая на вопрос профессора Семена Наумовича о том, как изменятся зарплаты бюджетников с нового года, заверил, что снижения доходов не случится.
Лукашенко отметил, что система новых выплат бюджетникам предполагает сокращение числа выплат посредством их объединения, что приведет к росту зарплат бюджетников.
«В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи-бюджетники. Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату», - цитирует главу государства его пресс-служба.
Лукашенко также отметил, что в следующем году зарплаты врачей должны вырасти на 20%, а к 2025 году их повысят в два раза. Также сегодня во время визита он, говоря о работе врачей,
Напомним, что оплата труда работников бюджетной сферы
Ранее сообщалось, что с 2020 года в Беларуси для расчета труда бюджетников будет использоваться
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Белорусский президент снова обещает бюджетникам высокие зарплаты в канун выборов. Лукашенко подчеркнул, что не может позволить себе падение уровня жизни...
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