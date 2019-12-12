Пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь

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Право на пенсию за особые заслуги имеют граждане, проживающие на территории Республики Беларусь, получающие пенсию по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275) или пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной службе в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953) и имеющие особые заслуги перед Республикой Беларусь.

Пенсия за особые заслуги устанавливается следующим категориям:

Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда;

гражданам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами «За службу Родине» трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней;

гражданам, награжденным тремя и более орденами Республики Беларусь и (или) СССР;

женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из следующих государственных наград СССР или Республики Беларусь: орденом Матери, медалью «Медаль материнства», орденом «Материнская слава», орденом «Мать-героиня»;

гражданам, удостоенным почетных званий Республики Беларусь, БССР или СССР (народный, заслуженный);

лауреатам Государственных премий Республики Беларусь, БССР, Ленинской и Государственной премий СССР;

гражданам, занимавшим высшие государственные должности Республики Беларусь, членам правительства Республики Беларусь, председателям облисполкомов и Минского горисполкома – после прекращения ими работы в указанных должностях;

победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионам мира и Европы;

командирам, комиссарам, начальникам штабов партизанских бригад и отрядов.

Пенсия за особые заслуги не устанавливается гражданам, имеющим судимость.

Пенсия за особые заслуги устанавливается комиссией по установлению пенсий за особые заслуги при Совете Министров Республики Беларусь (далее – Комиссия).

Пенсия за особые заслуги устанавливается в размере пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет, назначаемой в соответствии с пенсионным законодательством или законодательством о государственной службе в Республике Беларусь, и повышения за особые заслуги.

Размер повышения за особые заслуги определяется Комиссией в каждом конкретном случае с учетом заслуг гражданина, которому устанавливается пенсия за особые заслуги, и не может превышать 250 процентов минимального размера пенсии по возрасту.

Размер пенсии за особые заслуги может быть пересмотрен Комиссией в части увеличения размера повышения за особые заслуги при появлении новых (дополнительных) сведений об особых заслугах гражданина, а также при награждении гражданина орденом или медалью Республики Беларусь (за исключением юбилейной). Ходатайства об установлении (пересмотре размера) пенсии за особые заслуги возбуждаются республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству Республики Беларусь, облисполкомами (Минским горисполкомом), руководящими органами республиканских общественных и республиканских государственно-общественных объединений (союзов) с учетом мнения трудового коллектива, в котором работал гражданин.

К ходатайству об установлении пенсии за особые заслуги прилагаются:

заявление гражданина на имя руководителя ходатайствующего органа (организации);

личный листок по учету кадров, заверенный ходатайствующим органом (организацией);

автобиография;

характеристика, подписанная руководителем или уполномоченным должностным лицом ходатайствующего органа (организации);

копии документов, подтверждающих особые заслуги гражданина, заверенные ходатайствующим органом (организацией);

справка о размере получаемой пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;

две фотографии размером 30 х 40 миллиметров.

К ходатайству о пересмотре размера установленной пенсии за особые заслуги прилагаются:

заявление гражданина на имя руководителя ходатайствующего органа (организации);

копии документов, содержащих новые (дополнительные) сведения об особых заслугах гражданина, заверенные ходатайствующим органом (организацией);

справка о размере получаемой пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Ходатайство об установлении (пересмотре размера) пенсии за особые заслуги рассматривается Комиссией в месячный срок со дня его поступления со всеми необходимыми документами.

Пенсия за особые заслуги устанавливается со дня подачи гражданином соответствующего заявления на имя руководителя ходатайствующего органа (организации), но не ранее дня назначения пенсии по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет.

Пересмотр размера пенсии за особые заслуги осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин подал соответствующее заявление.

Гражданам, которым установлены пенсии за особые заслуги, пенсионные удостоверения выдаются облисполкомами (Минским горисполкомом) в соответствии с пунктом 3.14 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».

В случае совершения гражданином, получающим пенсию за особые заслуги, преступления, лишения его государственных наград, установления недостоверных или необоснованных данных, на основании которых была установлена эта пенсия, по решению Комиссии выплата пенсии за особые заслуги прекращается, а в случае лишения гражданина ордена (медали) Республики Беларусь (за исключением юбилейной), послужившего (послужившей) основанием для увеличения повышения за особые заслуги, – снижается.

Более подробную информацию по вопросам назначения, порядка и условий перерасчета пенсий за особые заслуги перед Республикой Беларусь можно получить по телефону 75-39-17 или обратиться в управление по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома по адресу: г.Борисов, ул.Блюхера, 19, каб. 203.

О. Сосновская, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома