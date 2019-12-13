Символ 2020 года в Кореличском районе выбираем вместе!

Источник материала: Полымя





Редакция газеты «Полымя» объявляет о старте нового фотоконкурса на символ наступающего года в Кореличском районе. А поскольку 2020-й по восточному календарю будет годом Белой Металлической Крысы, то и выбирать символ нового года мы будем среди домашних грызунов: крыс, мышей, хомяков, морских свинок, белок, бурундуков, тушканчиков и шиншилл.

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, нужно прислать фотографию своего питомца и краткий рассказ о нем на электронный адрес редакции polymia@mail.grodno.by. Не забудьте указать свои имя и фамилию, место жительства, контактный номер телефона.

Все присланные фотографии мы разместим на сайте районной газеты «Полымя» polymia.by. Путем народного голосования и будет выбран символ наступающего 2020 года в Кореличском районе. Победителя конкурса и его питомца ждут подарки!