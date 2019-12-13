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Брестский облисполком подписал с Палатой туризма Польши меморандум о сотрудничестве

14.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Брестский облисполком подписал с Палатой туризма Польши меморандум о сотрудничестве

Марек Цехановский и Геннадий Борисюк подписали меморандум.

В Бресте состоялась встреча с польскими туроператорами, посещающими область с рекламным туром. Во время мероприятия подписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве между Брестским облисполкомом и Палатой туризма Польши.

«Меморандум — это протокол о намерениях. Чтобы после этого рекламного тура мы осмотрелись, познакомились поближе и подготовили базис для подписания документа о плодотворном сотрудничестве уже с точечными проектами, — сказал заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. — Развитие туристического продукта Брестской области — одна из стратегических задач. Нам есть что показать гостям. Одна из проблем в том, что пока о нас за рубежом мало знают».

Для большей узнаваемости юго-западного региона организуются рекламные туры, область активно презентуют на специализированных форумах и выставках. Это приносит свои результаты — поток иностранных туристов увеличивается. Так, с начала года Брестскую область без визы посетили более 30 тысяч человек (за весь 2018-й было 18,3 тысячи), из них 70% — граждане Польши. «Немало жителей польского приграничья приезжают отдохнуть в Брест на выходные. Этого, конечно, недостаточно, но мы движемся в правильном направлении. Подписание меморандума позволит наметить пути для дальнейшего сотрудничества, которое пойдет на пользу обеим сторонам», — уверен вице-губернатор.
По словам председателя Палаты туризма Польши Марека Цехановского, польским туристам в Брестской области интересны объекты общего исторического наследия — замки, дворцы и другие достопримечательности. Жители соседней страны в последнее время стали выбирать для отдыха и лечения белорусские санатории.

«Думаю, есть смысл дальше развивать рекреационный туризм — сплав на байдарках по рекам и озерам, велотуризм. Еще одним важным моментом являются агротуризм и посещение Беловежской пущи. Все это будет способствовать тому, что большее число поляков захотят приехать в безвизовую зону, чтобы познакомиться с Беларусью», — считает он.

Представители польских туристических фирм посещают Брестскую область 11-13 декабря. Специалисты обсуждают перспективы двустороннего сотрудничества, знакомятся с туристическим потенциалом региона.

По информации БелТА
Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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