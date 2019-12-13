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Брестский облисполком подписал с Палатой туризма Польши меморандум о сотрудничестве
14.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Бресте состоялась встреча с польскими туроператорами, посещающими область с рекламным туром. Во время мероприятия подписан меморандум о долгосрочном сотрудничестве между Брестским облисполкомом и Палатой туризма Польши.
Для большей узнаваемости юго-западного региона организуются рекламные туры, область активно презентуют на специализированных форумах и выставках. Это приносит свои результаты — поток иностранных туристов увеличивается. Так, с начала года Брестскую область без визы посетили более 30 тысяч человек (за весь 2018-й было 18,3 тысячи), из них 70% — граждане Польши. «Немало жителей польского приграничья приезжают отдохнуть в Брест на выходные. Этого, конечно, недостаточно, но мы движемся в правильном направлении. Подписание меморандума позволит наметить пути для дальнейшего сотрудничества, которое пойдет на пользу обеим сторонам», — уверен вице-губернатор.
Представители польских туристических фирм посещают Брестскую область 11-13 декабря. Специалисты обсуждают перспективы двустороннего сотрудничества, знакомятся с туристическим потенциалом региона.
По информации
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