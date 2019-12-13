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Лукашенко и студенты, из Египта - в «инфекционку», герои муралов и колесо на воде - все за вчера

14.12.2019 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Новый год приближается, а зима никак не начнется. Между прочим, уже вовсю идет подготовка к праздникам: рестораны и доставки еды предлагают вам не стоять у плиты и заказать готовые угощения, да и елки живые появились в продаже. Правда цены вас удивят. Кое-чем можем вас порадовать: второе января все же могут сделать выходным без отработки, вопрос рассматривает президент (кстати, для него самого «Новый год уже давно не праздник»). А что, может, взять пару дней в счет отпуска, устроить себе небольшие каникулы и куда-нибудь съездить? Правда цены на некоторые направления именно на праздничный период выросли у «Минсктранса», да и в общественном транспорте проезд дорожает. Посмотрим, что еще случилось вчера.


САМОЕ ВАЖНОЕ


САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Вы позировали когда-нибудь художнику? А эти минчане позировали. И получили не просто свой портрет, но полотно размером с дом. Все же видели муралы на многоэтажках столицы? Знакомим вас с прекрасными героями, с которых и писали эти картины.


  • Каков оптимальный срок декрета, чтобы и ребенок окреп, и мать не потеряла квалификацию для выхода на работу? В Беларуси, как вы помните, это три года. Слишком долго? А вот в других странах от шести недель до года-полутора. Как вам такой вариант? Почитайте рассказы белорусок, которые живут в Польше, Великобритании и США.

  • За время советской власти большинство храмов в Беларуси было закрыто и перепрофилировано под различные «хозяйственные и социокультурные нужды». В храмах хранили зерно и овощи, смотрели фильмы, занимались спортом, танцевали, учились, жили, лечились и работали. Рассказываем о драматических метаморфозах, случившихся с белорусскими храмами в годы советской власти.
  • Что такое валовой внутренний продукт все знают. Но все ли понимают, как он связан с экономическим ростом, развитием страны и почему министры и разные эксперты так на нем зациклены? Давайте объясним.

  • Два раза в год конкурс Social Weekend дает смелым идеям возможность перерасти в устойчивый жизнеспособный проект, готовый решать конкретные социальные проблемы. В этот раз снова было много интересных проектов: маршрут по Беларуси для людей с инвалидностью, школа для родителей по первой помощи детям, школа личной безопасности для женщин и многое другое. Почитайте, очень любопытно.

  • Побывали на Донбассе, поговорили с местными жителями, узнали, как они живут сейчас, спустя пять лет с начала конфликта. Люди рассказали о том, что происходило в 2014 году, как близкие люди прекращали общаться из-за того, что заняли разные стороны, как приходилось привыкать к новой реальности.


  • Что происходит в регионах? Летом в одном из гродненских вузов, проходящих обучение по программе подготовки офицеров запаса, был ранен солдат-срочник. Вчера по этому делу осудили военрука. В Орше пассажир с пистолетом в руках Бресте — душил таксиста">бегал за водителем вокруг маршрутки, в Бресте — душил таксиста.

  • К нам обратились родственники 15-летней белоруски. 9 декабря девушка ушла из дома в Стамбуле, и до сих пор ее родные не знают, где она находится. Семья недоумевает, куда могла уйти девушка, ведь они совсем недавно переехали в страну, и надеются, что ребенка найдут.

  • Все слышали, что в Минске у Дворца спорта могло быть колесо обозрения на воде. Показываем, как оно могло выглядеть. В проекте все очень симпатично и интересно. В столице, кстати, построят новый жилой район. Читайте, где это будет. Тем временем уже заселенный квартал «Маяк Минска», по мнению жильцов, превратился в перехватывающую парковку для тех, кто въезжает в столицу со стороны Национальной библиотеки. Посмотрели, что там происходит, и узнали, что могло бы решить проблему.

О СПОРТЕ

  • Хоккеисты порадовали болельщиков. Молодежная сборная одержала победу над Словенией со счетом на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе.

    Рассказываем, какие теперь шансы.

  • А вот в биатлоне спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцине выиграла итальянская спортсменка Доротея Вирер. На каком месте Беларусь?

Все новости пятницы, 13 декабря

Кстати. Появилась надежда, что после скандала с билетами концерт Иглесиаса в Минске все же может состояться. Но это еще не точно. На прощание ловите забавную правовую коллизию, тест и историю жизни главного «соседского парня» СССР. Хороших вам выходных!

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Теги: Брест, Минск
 
 
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