Лукашенко и студенты, из Египта - в «инфекционку», герои муралов и колесо на воде - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Новый год приближается, а зима никак не начнется . Между прочим, уже вовсю идет подготовка к праздникам: рестораны и доставки еды предлагают вам не стоять у плиты и заказать готовые угощения, да и елки живые появились в продаже . Правда цены вас удивят. Кое-чем можем вас порадовать: второе января все же могут сделать выходным без отработки , вопрос рассматривает президент (кстати, для него самого «Новый год уже давно не праздник» ). А что, может, взять пару дней в счет отпуска, устроить себе небольшие каникулы и куда-нибудь съездить? Правда цены на некоторые направления именно на праздничный период выросли у «Минсктранса», да и в общественном транспорте проезд дорожает . Посмотрим, что еще случилось вчера.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Власти Беларуси возьмут в кредит у китайского банка более 500 млн долларов . Напомним, переговоры с китайской стороной начались после того, как Минск потерял надежду привлечь кредит правительства России на сумму до 600 млн долларов.

Еще одной нашей туристке стало плохо в Египте . Женщина попала в больницу на отдыхе: у нее онемели конечности, началась одышка, а уже в самолете туристка начала задыхаться. У самолета в Беларуси ее встречала скорая . Сейчас женщина в инфекционке. А вот еще одна неприятная история: минчанин нам рассказал, что в роддоме, где лежит его жена, у нескольких пациенток рвота и диарея . Что говорят в медучреждении?

Ну что ж, в Беларуси увеличили базовую величину . Обязательно посмотрите, что это теперь за цифра , ведь от размера базовой зависят многие пособия и штрафы. Кроме того, в стране повысили базовую ставку для оплаты труда бюджетников , а в Минтруда рассказали, сколько миллионов долларов государство направило на семейный капитал .

Девять соратников «оружейного барона» из Сербии Слободана Тешича и подконтрольные им фирмы попали под санкции США. Сам Тешич был внесен в санкционные списки еще в 2017 году. Зачем мы вам это рассказываем? Выяснилось, он активно сотрудничал с белорусскими поставщиками вооружений .

Белорусы начнут получать биометрические паспорта и ID-карты на год позже. Ну это мы уже слышали, и не раз. Названа новая дата .

Россия просит Минск не кормить ее продуктами из норвежской рыбы . В Россельхознадзоре заявили , что в рыбной продукции, изготовленной из норвежского сырья и отправленной в Россию, неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Вы позировали когда-нибудь художнику? А эти минчане позировали. И получили не просто свой портрет, но полотно размером с дом . Все же видели муралы на многоэтажках столицы? Знакомим вас с прекрасными героями, с которых и писали эти картины .

Два раза в год конкурс Social Weekend дает смелым идеям возможность перерасти в устойчивый жизнеспособный проект, готовый решать конкретные социальные проблемы. В этот раз снова было много интересных проектов: маршрут по Беларуси для людей с инвалидностью, школа для родителей по первой помощи детям, школа личной безопасности для женщин и многое другое. Почитайте, очень любопытно .

Каков оптимальный срок декрета , чтобы и ребенок окреп, и мать не потеряла квалификацию для выхода на работу? В Беларуси, как вы помните, это три года. Слишком долго? А вот в других странах от шести недель до года-полутора. Как вам такой вариант? Почитайте рассказы белорусок , которые живут в Польше, Великобритании и США.

Что происходит в регионах? Летом в одном из гродненских вузов, проходящих обучение по программе подготовки офицеров запаса, был ранен солдат-срочник. Вчера по этому делу осудили военрука . В Орше пассажир с пистолетом в руках Бресте — душил таксиста">бегал за водителем вокруг маршрутки, в Бресте — душил таксиста.

К нам обратились родственники 15-летней белоруски. 9 декабря девушка ушла из дома в Стамбуле , и до сих пор ее родные не знают, где она находится. Семья недоумевает, куда могла уйти девушка, ведь они совсем недавно переехали в страну, и надеются, что ребенка найдут.