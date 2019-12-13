Лукашенко и студенты, из Египта - в «инфекционку», герои муралов и колесо на воде - все за вчера

Еще одной нашей туристке стало плохо в Египте. Женщина попала в больницу на отдыхе: у нее онемели конечности, началась одышка, а уже в самолете туристка начала задыхаться. У самолета в Беларуси ее встречала скорая. Сейчас женщина в инфекционке. А вот еще одна неприятная история: минчанин нам рассказал, что в роддоме, где лежит его жена, у нескольких пациенток рвота и диарея. Что говорят в медучреждении?
Власти Беларуси возьмут в кредит у китайского банкаболее 500 млн долларов. Напомним, переговоры с китайской стороной начались после того, как Минск потерял надежду привлечь кредит правительства России на сумму до 600 млн долларов.
Россия просит Минск не кормить ее продуктами из норвежской рыбы. В Россельхознадзоре заявили, что в рыбной продукции, изготовленной из норвежского сырья и отправленной в Россию, неоднократно выявлялись остатки запрещенных и вредных веществ.
Белорусы начнут получать биометрические паспорта и ID-карты на год позже. Ну это мы уже слышали, и не раз. Названа новая дата.
Девять соратников «оружейного барона» из Сербии Слободана Тешича и подконтрольные им фирмы попали под санкции США. Сам Тешич был внесен в санкционные списки еще в 2017 году. Зачем мы вам это рассказываем? Выяснилось, он активно сотрудничал с белорусскими поставщиками вооружений.
Вы позировали когда-нибудь художнику? А эти минчане позировали. И получили не просто свой портрет, но полотно размером с дом. Все же видели муралы на многоэтажках столицы? Знакомим вас с прекрасными героями, с которых и писали эти картины.
Каков оптимальный срок декрета, чтобы и ребенок окреп, и мать не потеряла квалификацию для выхода на работу? В Беларуси, как вы помните, это три года. Слишком долго? А вот в других странах от шести недель до года-полутора. Как вам такой вариант? Почитайте рассказы белорусок, которые живут в Польше, Великобритании и США.
За время советской власти большинство храмов в Беларуси было закрыто и перепрофилировано под различные «хозяйственные и социокультурные нужды». В храмах хранили зерно и овощи, смотрели фильмы, занимались спортом, танцевали, учились, жили, лечились и работали. Рассказываем о драматических метаморфозах, случившихся с белорусскими храмами в годы советской власти.
Что такое валовой внутренний продукт все знают. Но все ли понимают, как он связан с экономическим ростом, развитием страны и почему министры и разные эксперты так на нем зациклены? Давайте объясним.
Два раза в год конкурс Social Weekend дает смелым идеям возможность перерасти в устойчивый жизнеспособный проект, готовый решать конкретные социальные проблемы. В этот раз снова было много интересных проектов: маршрут по Беларуси для людей с инвалидностью, школа для родителей по первой помощи детям, школа личной безопасности для женщин и многое другое. Почитайте, очень любопытно.
Побывали на Донбассе, поговорили с местными жителями, узнали, как они живут сейчас, спустя пять лет с начала конфликта. Люди рассказали о том, что происходило в 2014 году, как близкие люди прекращали общаться из-за того, что заняли разные стороны, как приходилось привыкать к новой реальности.
Что происходит в регионах? Летом в одном из гродненских вузов, проходящих обучение по программе подготовки офицеров запаса, был ранен солдат-срочник. Вчера по этому делу осудили военрука. В Орше пассажир с пистолетом в руках Бресте — душил таксиста">бегал за водителем вокруг маршрутки, в Бресте — душил таксиста.
К нам обратились родственники 15-летней белоруски. 9 декабря девушка ушла из дома в Стамбуле, и до сих пор ее родные не знают, где она находится. Семья недоумевает, куда могла уйти девушка, ведь они совсем недавно переехали в страну, и надеются, что ребенка найдут.
Все слышали, что в Минске у Дворца спорта могло быть колесо обозрения на воде. Показываем, как оно могло выглядеть. В проекте все очень симпатично и интересно. В столице, кстати, построят новый жилой район. Читайте, где это будет. Тем временем уже заселенный квартал «Маяк Минска», по мнению жильцов, превратился в перехватывающую парковку для тех, кто въезжает в столицу со стороны Национальной библиотеки. Посмотрели, что там происходит, и узнали, что могло бы решить проблему.
О СПОРТЕ
Хоккеисты порадовали болельщиков. Молодежная сборная одержала победу над Словенией со счетом на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе.