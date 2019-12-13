Рассказываем, где в Кореличском районе можно купить ёлку

Источник материала: Полымя

С 20 по 31 декабря ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» организовывает елочные базары.





Как и в предыдущие годы, торговля новогодними деревьями лесхозом в Кореличском районе ведется на усадьбах Мирского, Еремичского, Кореличского (агр. Полужье) и Свитязянского (д. Миратичи) лесничеств с 9.00 до 20.00. В Кореличах елочные базары будут работать ежедневно на площадке возле рынка с 11.00 до 20.00.

Стоимость новогодних деревьев зависит от высоты. Деревья высотой от 0,5 до 1 метра имеют цену 8 рублей 50 копеек, от 1,1 до 2 метров — 10 рублей 50 копеек, от 2,1 до 3 метров — 15 рублей 50 копеек и от 3,1 до 5 метров — 30 рублей 50 копеек. Также лесхоз предлагает новогодние деревья в кадках по цене высотой до 0,5 метра — 20 рублей, от 0,6 до 1 метра — 30 рублей, новогодние букеты по цене 4 рубля.

В преддверии новогодних праздников хочется предупредить потенциальных лесонарушителей, что за каждое самовольно срубленное дерево на граждан может быть наложен штраф в размере до 50 базовых величин, а также виновные обязаны будут возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере от 0,2 базовой величины, в зависимости от места совершения нарушения, а также стоимость самого дерева при невозможности его изъятия — 1 базовую величину.

Для более эффективного пресечения незаконных рубок новогодних деревьев, их провоза без соответствующих разрешительных документов, а также пресечения иных нарушений ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» совместно с территориальными органами Министерства внутренних дел, Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды организует рейдовые мероприятия и посты проверки автотранспорта на автодорогах.

Александр ДОСЬКО,

заместитель директора ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»

Фото из архива газеты «Полымя»