Смотровая комиссия проверила домовладения по улице Звездной в Кореличах. Были ли выявлены нарушения?

Источник материала: Полымя

Посетив не один десяток домов в составе смотровой комиссии, каждый раз я с интересом наблюдала за реакцией хозяев, когда они открывали дверь и видели на пороге собственного дома 6-7 представителей различных служб и организаций района. Одни, приветливо улыбаясь, приглашали гостей в просторную комнату, другие же, недовольно бурча что-то себе под нос, нехотя пропускали членов смотровой комиссии в дом.





Безусловно, комиссия заранее не предупреждает о своем посещении. Однако, несмотря на негодование людей, субъекты профилактики продолжают посещать домовладения кореличчан с благой целью – позаботиться о людях, обезопасить их жизни, проверив условия проживания.

В г.п. Кореличи работают две смотровые комиссии. Каждый четверг по домам жителей райцентра отправляется одна из них.

– За один выход удается посетить около 20 домовладений, – отмечает заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, председатель смотровой комиссии Василий Александров. – С начала года в Кореличах обследовано более 700 домовладений, что значительно больше показателя прошлого года. Все субъекты профилактики: работники здравоохранения, РОЧС, РОВД — принимают активное участие в работе комиссии.





А это говорит о том, что дом каждого кореличчанина проверяется по всем фронтам: печное отопление, состояние электропроводки и газового оборудования, бытовые условия проживания человека, наличие АПИ в доме. К слову, извещатели можно приобрести у работника Центра социального обслуживания населения Кореличского района.

В составе смотровой комиссии постоянно работает медик, который может измерить артериальное давление, выписать рецепт на дому, дать консультацию. Обязательным участником рейдов является сотрудник РОВД, который проводит профилактическую работу с неблагополучными гражданами. К тому же неизвестно, что ждет смотровую комиссию в одном из следующих домов.

На мой взгляд, местным жителям очень удобно: не нужно ходить по всем инстанциям, чтобы что-то выяснить. Приходит комиссия, которой можно задать все интересующие вопросы.





– Как правило, в ходе рейдовых мероприятий никаких серьезных нарушений не выявляем, – делится Василий Александров. – Если же они есть, тогда рекомендуем их устранить. Через определенное время комиссия вновь постучит в эту же дверь.

На прошлой неделе под пристальным вниманием членов смотровой комиссии оказались дома по ул. Звездной в г.п. Кореличи. Были ли выявлены нарушения? Практически во всех из 15 посещенных адресов никто из представителей служб и организаций не выявил никаких серьезных недостатков. В двух домах электропроводка была спрятана под обоями. Однако хозяева заверили, что в ближайшее время освободят ее. В другом домовладении работник РОЧС порекомендовал надежнее закрепить предтопочный лист и установить АПИ. Хозяин тут же приобрел извещатель у представителя ЦСОН.





Переходя из дома в дом, каждый из членов смотровой комиссии четко отрабатывает свое направление. Однако только при непосредственном участии самих людей, которые заинтересованы в собственной безопасности, можно избежать трагических случаев.

Оксана ЯНУШ

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