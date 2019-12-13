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Спортивная база школ Вороновщины на 100% готова к зимнему сезону
14.12.2019 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В полном ажуре база в Жирмунской СШ.
Об этом рассказала коррес-понденту начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Люленко:
— Более чем на 20% увеличилась обеспеченность лыжным инвентарем по сравнению с прошлым годом и составила 100%. К зиме мы начали готовиться еще в сентябре. На приобретение лыжных комплектов отделом образования затрачено свыше 17 тысяч рублей.
Несомненный плюс нынешнего сезона еще и в том, что на зимние пробежки смогут выйти и учащиеся начальной школы. Лыжи, палки, ботинки, крепления закуплены и для их возраста.
Практически все учреждения образования ощутили лыжное пополнение. Для его хранения некоторым пришлось собственными силами достраивать стойки и стеллажи. К выполнению данных работ все школы подошли организованно и ответственно. В процессе участвовали и сами школьники.
Кипит работа в Переганцевском УПК.
Во всех учреждениях образования будут созданы объекты для зимнего отдыха: проложены лыжные трассы протяженностью более километра, залиты ледовые площадки.
В школах можно будет взять в прокат лыжный зимний инвентарь. Дети смогут воспользоваться им бесплатно, а взрослые — на платной основе.
Осталось дождаться по-настоящему зимней погоды и снега. А лыж уж точно всем желающим хватит!
Ольга ВОРОБЬЕВА.
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В полном ажуре база в Жирмунской СШ. Об этом рассказала коррес-понденту начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Люленко: — Более чем на...
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