Спортивная база школ Вороновщины на 100% готова к зимнему сезону

Источник материала: Вороновская газета





В полном ажуре база в Жирмунской СШ.

Об этом рассказала коррес-понденту начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Люленко:

— Более чем на 20% увеличилась обеспеченность лыжным инвентарем по сравнению с прошлым годом и составила 100%. К зиме мы начали готовиться еще в сентябре. На приобретение лыжных комплектов отделом образования затрачено свыше 17 тысяч рублей.

Несомненный плюс нынешнего сезона еще и в том, что на зимние пробежки смогут выйти и учащиеся начальной школы. Лыжи, палки, ботинки, крепления закуплены и для их возраста.

Практически все учреждения образования ощутили лыжное пополнение. Для его хранения некоторым пришлось собственными силами достраивать стойки и стеллажи. К выполнению данных работ все школы подошли организованно и ответственно. В процессе участвовали и сами школьники.







Кипит работа в Переганцевском УПК.

Во всех учреждениях образования будут созданы объекты для зимнего отдыха: проложены лыжные трассы протяженностью более километра, залиты ледовые площадки.

В школах можно будет взять в прокат лыжный зимний инвентарь. Дети смогут воспользоваться им бесплатно, а взрослые — на платной основе.

Осталось дождаться по-настоящему зимней погоды и снега. А лыж уж точно всем желающим хватит!

Ольга ВОРОБЬЕВА.