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Спортивная база школ Вороновщины на 100% готова к зимнему сезону

14.12.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спортивная база школ Вороновщины на 100% готова к зимнему сезону

В полном ажуре база в Жирмунской СШ.

Об этом рассказала коррес-понденту начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Люленко: 

— Более чем на 20% увеличилась обеспеченность лыжным инвентарем по сравнению с прошлым годом и составила 100%. К зиме мы начали готовиться еще в сентябре. На приобретение лыжных комплектов отделом образования затрачено свыше 17 тысяч рублей.

Несомненный плюс нынешнего сезона еще и в том, что на зимние пробежки смогут выйти и  учащиеся начальной школы. Лыжи, палки, ботинки, крепления закуплены и для их возраста.

Практически все учреждения образования ощутили лыжное пополнение. Для его хранения некоторым пришлось собственными силами достраивать стойки и стеллажи.  К выполнению данных работ все школы подошли организованно и ответственно. В процессе участвовали и сами школьники.


Спортивная база школ Вороновщины на 100% готова к зимнему сезону

Кипит работа в Переганцевском УПК.

Во всех учреждениях образования будут созданы объекты для зимнего отдыха: проложены лыжные трассы протяженностью более километра, залиты ледовые площадки.

В школах можно будет взять в прокат лыжный зимний инвентарь. Дети смогут воспользоваться им бесплатно, а взрослые — на платной основе.

Осталось дождаться по-настоящему зимней погоды и снега. А лыж уж точно всем желающим хватит!

Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
 
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В полном ажуре база в Жирмунской СШ. Об этом рассказала коррес-понденту начальник отдела образования Вороновского райисполкома Валентина Люленко:  — Более чем на...
 
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