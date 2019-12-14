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Новобранцы приняли Военную присягу

14.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Торжественную клятву давали в присутствии офицеров, ветеранов и, конечно, родителей.

В каких условиях будут служить солдаты, как организован быт в части? После присяги родителей новобранцев пригласили для ознакомления в казармы и учебные классы. Еще и месяца не прошло, но многие отмечают: их сыновья, братья и мужья уже успели измениться.

После торжественного марша на плацу всех новобранцев ждет первое увольнение. А затем начнутся настоящие армейские будни.

Более подробную информацию читайте на страницах «Адзiнства».

 
 
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