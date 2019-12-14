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Елки под дождем. В Минске включили новогоднюю иллюминацию (много атмосферных фото)

15.12.2019 00:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вдоль проспекта — «люстры» и «факелы», на стене Дворца профсоюзов — световые проекции. 14 декабря в 17 часов в Минске включили праздничную иллюминацию. Фотослужба TUT.BY посмотрела, как преобразился город. Несмотря на проливной дождь, минчане пришли любоваться иллюминацией под зонтиками.

Раньше над проспектом Независимости зажигали гирлянды и световые мотивы. В этом году их убрали — чтобы не перегружали проспект.


Напомним, летом в Минске на части главной улицы установили новые фонари, стилизованные под 1950-е, — теперь к празднику украсили именно их. На участке от площади Независимости до перекрестка с улицей Янки Купалы можно увидеть «люстры». Дальше к площади Победы, до перекрестка с улицей Козлова, — «факелы».




— Площадь Победы — идеологическое пространство, поэтому «факелы». На опорах освещения остались и «звезды», которые были раньше. Еще выделили мост через Свислочь: там на опорах установили «короны», их соединили рядами гирлянд, — рассказывает главный инженер «Мингорсвета» Александр Воропцов.


На Октябрьской площади (и не только) зажглась елка. Как и в прошлом году, на нее транслируют изображение. Рядом — световые фигуры, к Новому году их установили в городе аж 33. Например, на улице Притыцкого — «лоси», напротив «Минск-Арены» — «клюшка с шайбой». В городе можно будет встретить и световые шары, которые остались с Европейских игр: их решили не выбрасывать, а переделали под новогоднюю тему.


Новинка — световые проекции на стену Дворца профсоюзов. Их включили вместе с иллюминацией.


Когда можно увидеть Минск в праздничных огнях? С 14 декабря по 13 января включительно. В обычные дни иллюминацию будут зажигать вместе с наружным освещением (примерно в 17.30), она будет работать до полуночи.


В праздники огни будут гореть всю ночь. Например, на католическое Рождество (с 24 на 25 декабря), православное Рождество (с 6 на 7 января) и в Новый год (с 31 декабря на 1 января).






 
Теги: Минск
 
 
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Вдоль проспекта - «люстры» и «факелы», на стене Дворца профсоюзов - световые проекции. Фотослужба TUT.BY посмотрела, как преобразился город.
 
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