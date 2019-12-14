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«В Белостоке выгодно покупать, но оформляя ваты». Что и почем сейчас покупают в Польше белорусы
15.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Поехать «на закупы» — это уже некий культурный код гродненцев, хоть, как говорят бывалые шоппинг-путешественники, такой вид экономического туризма сегодня уже не такой популярный, каким был еще несколько лет назад, хоть в пятницу и выходные дни на границе такие же большие очереди. «Раньше было выгоднее покупать что-то в Польше, сейчас же, чтобы отбить поездку, надо обязательно оформлять ваты», — говорят люди. TUT.BY все-таки съездил в Белосток и посмотрел, чем закупаются гродненцы и какие цены предлагают польские супермаркеты и рынок, на который традиционно заезжает большинство маршруток.
Перевозчиков, которые возят шоппинг-туристов в Польшу, в Гродно очень много. Цена у всех одинаковая — 15 рублей туда-обратно. Есть несколько маршрутов: кто-то заезжает на рынок, кто-то дает больше времени на покупки в больших торговых центрах или в гипермаркете Ашан, кто-то едет только в галереи.
Кстати, некоторые рейсовые маршрутки также заезжают в популярные у белорусов места шоппинга. Ехать ими, кстати, удобнее — рейсы идут по расписанию и вероятность застрять в очереди на границе меньше. Хотя, бывают и форс-мажорные ситуации.
— Граница — дело непредсказуемое, — переговариваются пассажиры маршрутки, как только машина двигается в путь.
Гродненские перевозчики предлагают на выбор несколько вариантов времени отправления. Можно выехать в пять утра, тогда водитель заберет вас около дома. Часов с семи утра маршрутки отправляются от остановки напротив табачной фабрики. И те, и другие после шоп-тура развозят пассажиров по домам.
Мы выезжаем в 7.10 и уже через полчаса пребываем на границу, которую проходим относительно быстро — всего на КПП мы провели около трех часов, еще час до Белостока и там 6 часов шоппинга.
Наш маршрут стандартный и самый популярный у гродненцев: рынок Кавалерийский — «Галерея Бяла» — гипермаркет «Ашан».
Сначала заезжаем на рынок. Это, пожалуй, одно из самых известных мест, которое посещают белорусские шоппинг-туристы. На стоянке около боксов — множество маршруток и легковых автомобилей с белорусскими номерами. Едут сюда не только гродненцы. Есть машины из Минской, Брестской и даже Могилевской областей.
Рынку более 25 лет, здесь работает около тысячи предпринимателей. Базар выглядит так, как будто застыл в 90-х годах — все те же неказистые металлические прилавки, неровный асфальт и, кажется, какое-то хаотичное расположение рядов, куча самодельных пестрых рекламных табличек над торговыми местами. Несмотря на это, у рынка есть свой сайт в интернете, где размещена информация обо всех продавцах и их контактными данными. Предприниматели не только торгуют на рядах, но и привозят товар под заказ, ищут то, что нужно покупателю в интернете и заказывают на свое имя. У многих есть свои группы в социальных сетях, где они делятся новинками и информациях о скидках.
Местные торговцы говорят, что плотно работают со своими коллегами из Гродно, которые заказывают у них товар и уже из Белостока везут в Беларусь. Связи налажены давно.
— Раньше было более выгодно ехать на рынок в Белостоке, когда активно шла оптовая торговля. Сейчас же приезжают больше по привычке и те, кто что-то заранее заказывал у местных продавцов. Что покупают? За золотом едут, коляски детские покупают, иногда бытовую технику, но это больше в торговых центрах, конечно. Хотя, и здесь уже давно оформляют ваты, а курс доллара на рынке выгоднее (покупка 3,81 за доллар, в ТЦ — 3,78). Два часа, которые отведены на рынок, это много. Пробежать можно минут за 40 всех торгующих, — говорит одна из пассажирок маршрутки, правда, замечает, что верхнюю одежду все-таки выгоднее покупать здесь, на Кавалерийском, чем в торговых центрах: сделают хорошую скиду и оформят ваты.
Несколько лет назад на рыке открылись большие магазины с мелкооптовой торговлей. Здесь представлены товары, которые пользуются популярность у белорусов: порошки, подгузники, кофе, чай, туалетная бумага, шоколадки, конфеты, шампуни, пасты, средства для мытья посуды. Цены указаны с ватами и без них. Например, кофе Lavazza (250 грамм) без ват будет стоить 10,98 злотых, брутто — 13,50 злотых (6,03 и 7,42 белорусских рублей соответственно по курку Нацбанка на 14 декабря).
Покупателей много. Ходят между рядами — прицениваются.
— А сколько это денег на наши получается? 10 рублей? О, так совсем недорого. Надо брать, — переговариваются две женщины и набирают в корзину порошки.
Кавалерийские продавцы очень чутко реагируют на изменения рынка.
— Белорусы — это наши основные покупатели. Многие знают русский язык, могут все объяснить и показать. Если мы видим, что что-то пользуется популярностью, то сразу же закупаем. Есть и сезонная торговля — например, многие наши предприниматели в середине ноября начинают торговать искусственными елками, гирляндами и украшениями. По-настоящему нам в последние годы приходится выживать- сказывается конкуренция с большими торговыми центрами, да и недавно рядом открыли супермаркет — за продуктами многие заезжают туда, хотя и у нас на рынке есть свои торговые ряды, — рассказывает один из продавцов.
Планировалось, что в этом году рынок отреконструируют и к 2020 году здесь должно было появиться два огромных торговых зала, однако пока это планы, а внешний вид базара остается прежним и привычным.
Следующий пункт нашей поездки — галереи. Их в центре города два — «Галерея Бяла» и «Альфа». Есть еще «Оутлет» и галерея Юровецка, которые тоже входят в некоторые торговые маршруты гродненцев. Мы едем в «Галерею Бяла», правда, по пути водитель высаживает желающих затовариться в «Альфе». Торговые центры находятся недалеко друг от друга и отличаются наличием разных магазинов. Например, в «Бялой» нет магазина Zara.
— В галереях хорошо. Не надо мерить «на картонке». Можно спокойно походить, посмотреть. Но я приезжаю всего в несколько магазинов и чаще всего знаю, что хочу купить, — говорит одна из пассажирок нашей маршрутки. Через несколько минут после остановки около входа в торговый центр наши «коллеги по шоппингу» уже скрываются за дверями магазинов. На посещение галереи выделено всего два часа. Водитель просит не опаздывать: задержишься на полчаса и можно застрять в очереди из маршруток на границе.
Перед рождественскими праздниками «Галерея Бяла» украшена гирляндами, а магазины предлагают специальные праздничные коллекции. Правда, скидок немного, что несколько разочаровывают гродненцев.
— Странно, вроде бы пятница, а покупателей мало, — удивляется наш водитель и говорит, что завтра и в воскресенье жители Гродно все-таки рванут «на закупы». В этот декабрь повезло — в Польше
— Наверное, все рассредоточатся по дням и поедут ближе к Новому году, — переговариваются пассажиры.
Еще один пункт, куда едут белорусы — местные аптеки. Люди приезжают со списками и рецептами. Вот где настоящие очереди и толкотня. Наши соотечественники берут витамины, наборы с микроэлементами, лекарства, которые не продаются у нас, и медикаменты по рецептам. Говорят, что в Польше качество лучше и цена на многие позиции получается ниже. Аптеки, кстати, тоже выписывают ваты.
Едем в «Ашан». Здесь тоже нет особого ажиотажа. Большие очереди только в отдел готовой продукции — разбирают курицу-гриль за 11,99 злотых за килограмм (6,59 белорусских рублей). Но у кого она пользуется популярность — у поляков или белорусов — понять трудно. Покупают и те, и те.
— Через границу нельзя везти только изделия из свинины — из-за африканской чумы свиней. Поэтому надо внимательно читать упаковку, а то даже из-за содержания свиного жира в куриных колбасках белорусские таможенники могут развернуть обратно или попросят выкинуть, — делится информацией один из гродненцев.
— А то и штраф могут дать, — подхватывает второй.
На посещение гипермаркета выделено два часа. Пассажиры маршрутки говорят, что, в принципе, если ехать со списком нужных продуктов, то этого времени вполне хватит, а вот если гулять по рядам, то рискуешь не успеть к назначенному сроку.
— Цены, кстати, здесь на многие позиции сравнялись и с нашими. В гродненских магазинах сейчас тоже устраивают распродажи. Смысл только оформлять Tax Free. Вот я сейчас вернула деньги за четыре свои предыдущие поездки — получилось 300 злотых. (164 рубля). Можно снова ехать «по закупы» — улыбается одна из пассажирок.
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«Поехать «на закупы» - это уже некий культурный код гродненцев, хоть, как говорят бывалые шоппинг-путешественники, такой вид экнономического туризма сегодня уже не...
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