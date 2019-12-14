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«Нам тяжело и больно, когда от нас отказываются». История 19-летней Ани с синдромом Дауна

15.12.2019 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синдром Дауна — не такая редкая патология как вы, возможно, считали. На 1000 рожденных детей у одного выявляют этот порок развития. Около 90% родителей, узнав об особенности еще нерожденного ребенка, решают прервать беременность. У тех, от кого не отказались, наблюдаются физические и ментальные проблемы. Это история 19-летней Ани у которой есть большая семья. Девушка мечтает стать кондитером (сырники, которые она для нас приготовила, поверьте, были волшебными!) и о некоторых вещах рассуждает гораздо глубже своих сверстников. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

 
 
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Синдром Дауна - не такая редкая патология, как вам могло показаться.
 
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