«Нам тяжело и больно, когда от нас отказываются». История 19-летней Ани с синдромом Дауна

Источник материала: Tut.by

Синдром Дауна — не такая редкая патология как вы, возможно, считали. На 1000 рожденных детей у одного выявляют этот порок развития. Около 90% родителей, узнав об особенности еще нерожденного ребенка, решают прервать беременность. У тех, от кого не отказались, наблюдаются физические и ментальные проблемы. Это история 19-летней Ани у которой есть большая семья. Девушка мечтает стать кондитером (сырники, которые она для нас приготовила, поверьте, были волшебными!) и о некоторых вещах рассуждает гораздо глубже своих сверстников. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.