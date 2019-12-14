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Еще один случай отравления в Египте: «Онемели ноги, распух язык, начались судороги. Думала, отхожу»

15.12.2019 10:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый случай отравления белорусов в Египте. 9 ноября минчанка Анна и ее муж Денис улетели на отдых в Хургаду. Первые признаки недомогания она почувствовала на третий день. На седьмой состояние стало таким, что муж стал опасаться за ее жизнь: у девушки распух и побелел язык, онемели ноги, поднялась температура, начались судороги. Сейчас Анна уже почти две недели находится в Минской городской инфекционной больнице. Что стало причиной такого «непонятного состояния», она не знает до сих пор.


Фото: flickr.com

В сентябре 2019-го Анна и Денис поженились. Путешествие в Египет стало чем-то вроде свадебного путешествия. За туром они обратились в компанию «Тез Тур». Заплатили, по словам Анны, около 1300 долларов и 9 ноября улетели в Хургаду. Жили молодожены в 4-звездочном отеле Sunny Days el Palacio.

Первые проблемы, рассказывает Анна, начались на третий день отдыха — у Дениса началась рвота, диарея и температура. По страховке, которую супруги заключили с компанией «Купала», они обратились в госпиталь. Врачи поставили Денису диагноз «ротавирус», Анне — «обезвоживание». Документов с заключением врачей у пары не осталось: «Никто их нам не выдал, а мы по глупости не попросили».

— Я чувствовала себя не очень, но решила не оставаться в отеле и поехала в госпиталь вместе с мужем. Ему сделали укол и отпустили. Меня тоже решили проверить: по словам врача, у меня был нездоровый вид. Я чувствовала вялость, но не придала этому значение. Меня тоже осмотрели, сказали, что это якобы обезвоживание. Мужу дали какие-то местные препараты. Мне назначили точно такие же, хотя диагнозы у нас были разные.

Следующие три дня, продолжает Анна, прошли неплохо. До того момента, пока она не съела на ужин рыбу. Муж ее не пробовал, уточняет девушка.

— Не знаю, какая именно рыба это была. Там было написано только «fish». Но на следующее утро мне стало не по себе. Предложила мужу опять обратиться в клинику по страховке. В отель приехала машина, меня увезли. Врачи поставили диагноз «кишечная инфекция». Ночью меня прокапали, назначили те же препараты. Вроде стало лучше.

Весь следующий день Анна питалась в щадящем режиме.

— Я в принципе всегда соблюдаю диету, поэтому сказать, что много ем, не могу. А с учетом того, что предыдущий день мне было не очень, взяла себе бульон, воду, чуть-чуть макарон и сыра. Пришла в номер — почувствовала себя совсем плохо. Приняла препараты, которые мне назначили. Муж предложил выпить антибиотик, который ему выписали, когда мы обращались в первый раз. Он его пил — все было хорошо. Я приняла таблетку. Прошло около пяти минут — и началось страшное: все тело стало холодным, побелел и разбух язык, лицо стало красным и горело огнем. Начались судороги, сильно сжались зубы. Я не могла говорить. Муж реально думал, что я отхожу. У меня было примерно такое же ощущение.

В первые минуты и Анна, и Денис поддались панике. Затем стали звать на помощь. В отеле никто не знал, что делать. Звонить в госпиталь по страховке не стали: в прошлый раз ждали оттуда машину около 40 минут. Поэтому обратились в клинику неподалеку от отеля.

— Врачи стали меня осматривать, пытаясь разобраться, что это. В итоге пришли к выводу, что так проявляет себя отравление, и поставили диагноз «кишечная инфекция». Меня прокапали и отправили домой. Вроде повезло, откачали. Но все равно было плохо.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Анна рассказывает, что оставшиеся три дня до вылета домой она боялась уснуть: «Вдруг из-за распухшего языка я задохнусь во сне?» Кроме этого, временами возвращались судороги.

Анна говорит, что и она, и муж питались исключительно в отеле.

— Только во время экскурсий покупали фрукты: бананы и чуть-чуть манго. Не рисковали пробовать что-то за пределами отеля, потому что читали, что супружеская пара после отдыха в Шарм-аль-Шейхе умерла. Даже египетские сладости не покупали.

В Минск супруги вернулись в ночь с 19 на 20 ноября. Утром Анна сразу же обратилась в поликлинику и сдала анализы. По ее словам, анализ мочи показал, что в ней находится кровь, уровень эритроцитов повышен в десять раз, а напротив графы «Бактерии» стояло пять плюсов.

— Участковый терапевт назначила препараты. Я принимала их, но ничего не менялось: диарея продолжалась, руки и ноги были холодными, хотя такого у меня никогда не была. Но самое главное, держалась температура и бил озноб. Причем она менялась буквально каждые полчаса: вот меряю — на градуснике 36,7, спустя полчала — уже 37,5, потом опять приходила в норму.

В один из дней Анне стало совсем плохо. Она вызвала «скорую», которая привезла ее в инфекционную больницу.

— Я объяснила ситуацию, что была в Египте, что со мной уже вторую неделю что-то не в порядке: до сих пор диарея, температура, белый язык, головные боли. У меня взяли анализы, сказали, что все в порядке, выписали таблетки и отправили домой — наблюдаться у терапевта или инфекциониста в поликлинике.

Спустя еще несколько дней Анне опять стало плохо, и она вновь вызвала «скорую», которая отвезла ее в Минскую городскую инфекционную больницу. Там девушка находится с 3 декабря. Точного диагноза, утверждает Анна, ей до сих пор не озвучили.

— Приходили врачи, трогали живот, сказали, что температура нормальная, анализы идеальные. В кале лишь обнаружили бактерию, но с ней, как говорят доктора, живут все люди, и температуры она не вызывает. Но температура все равно держится. Со стулом вроде все пришло в норму сейчас, но озноб остался, и язык все еще белый. Когда температура поднимается, он покрывается красными пятнами. Состояние все равно какое-то непонятное.

В понедельник, говорит Анна, она идет на выписку. Первым делом она планирует пройти тест, чтобы проверить, есть ли у нее аллергия на антибиотик, который она принимала в Египте.

Недавно стало известно о еще одном случае, предположительно, отравления на отдыхе в Египте. 11 декабря скорая помощь прямо из самолета забрала туристку, которая вернулась из Хургады. В египетской больнице, по словам мужа женщины, ей выставили диагноз «гастроэнтерит».

Семейная пара отдыхала в четырехзвездочном отеле Mercure. Как стало известно TUT.BY, туроператором поездки выступала компания «Тез Тур», туристы были застрахованы.

В ноябре отдых еще одной семейной пары в Египте закончился трагедией. Мужчина умер в местной египетской больнице, женщина успела вернуться домой, но белорусские врачи спасти ее не смогли.

В Департаменте по туризму Минспорта и туризма об этих инцидентах знают. 13 декабря директор департамента Андрей Молчан сообщил TUT.BY, что ведомство следит за ситуацией с отдыхающими в Египте. Во-первых, туристов просят быть осмотрительными, взвешивать все риски и соблюдать правила безопасности, в том числе в части питания. Во-вторых, департамент обратился с рекомендацией к туристическим компаниям временно отказаться от сотрудничества с отелем Shаrm Reef в Шарм-аль-Шейхе — именно там отдыхали супруги из Минска, которые скончались. В-третьих, Департамент по туризму обратился к египетской стороне за разъяснениями, чтобы разрешить все спорные моменты.

Тем временем проверка по делу о погибших туристах из Минска продолжается. По информации TUT.BY, родных пока не ознакомили с результатами экспертизы, с момента смерти мужчины прошло почти полтора месяца, женщины — месяц.

 
Теги: Минск
 
 
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9 ноября минчанка Анна и ее муж Денис улетели на отдых в Хургаду. Первые признаки недомогания она почувствовала на третий день. На седьмой состояние стало таким, что...
 
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