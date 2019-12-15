По соседству с Софийским собором в Полоцке появится военный городок

Источник материала: Tut.by

По соседству с Софийским собором — так скоро будут говорить о здании, где живут и учатся кадеты Полоцкого училища. Строения бывшей больницы , которые примыкают к архитектурной жемчужине, после реконструкции отдадут будущим военным, сообщает ОНТ.

Когда-то здесь уже намечались кадетские корпуса, но потом назначение зданий не раз менялось. И вот сейчас начался большой ремонт, в котором участвуют археологи (музеи могут пополниться предметами XIX века) и сами кадеты.

В следующем году ровно 10 лет, как в Полоцке существует кадетское училище. За партами — 220 воспитанников, много желающих учиться здесь из других городов, но общежитие рассчитано всего на 90 мест. Новое здание в городе было не найти. Тогда и обратили внимание на старые корпуса больницы рядом с Софийским собором.

Реконструкция идет полным ходом. На территории в два гектара уже снесли семь ветхих строений. Огромный корпус из красного кирпича — памятник архитектуры, и строителям часто приходится работать тут вручную. Уникально и само место — это Верхний замок, где в XI—XII веках зарождался Полоцк.

Одни здания реконструируют, другие — возведут на месте старых фундаментов. Цель — создать не только образовательный, но и привлекательный для туристов объект. Так что по соседству с Софийским собором появится целый военный городок.