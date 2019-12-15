Зима пока отменяется. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

На неделе сохранится теплая и сырая погода, характерная для поздней осени, сообщает Белгидромет.



Фото: @sasha.garnaulova, instagram.com

В понедельник, 16 декабря, дождь, до +5°С и сильный ветер — порывы до 18 м/с.

Во вторник, 17 декабря, целый день дождь, до 5 градусов тепла. Ветер успокоится.

В среду, 18 декабря, в прогнозе — без осадков. Потеплеет еще больше — +7°С.

В четверг осадков не ожидается, днем +4…6°С. Ветрено.

В пятницу, 20 декабря, ночью и утром туман. Без осадков, в течение суток до 4 градусов тепла.

Хорошей вам недели!

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