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Зима пока отменяется. Погода в Витебске на неделе
16.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На неделе сохранится теплая и сырая погода, характерная для поздней осени,
В понедельник, 16 декабря, дождь, до +5°С и сильный ветер — порывы до 18 м/с.
Во вторник, 17 декабря, целый день дождь, до 5 градусов тепла. Ветер успокоится.
В среду, 18 декабря, в прогнозе — без осадков. Потеплеет еще больше — +7°С.
В четверг осадков не ожидается, днем +4…6°С. Ветрено.
В пятницу, 20 декабря, ночью и утром туман. Без осадков, в течение суток до 4 градусов тепла.
Хорошей вам недели!
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На неделе сохранится теплая и сырая погода, характерная для поздней осени.
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