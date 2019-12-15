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Тепло и без осадков. Погода в Гомеле в очередную неделю декабря
16.12.2019 06:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На предстоящей неделе зимы снова не предвидится.
Итак, в понедельник и во вторник днем облачно с прояснениями и +7°С.
В среду утром туман, днем +6°С, осадков не ожидается.
В четверг пасмурно, ветрено и +6°С.
В пятницу на пару градусов прохладнее, осадков не ожидается.
Хорошей недели, друзья!
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На предстоящей неделе зимы снова не предвидится.
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