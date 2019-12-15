Тепло и без осадков. Погода в Гомеле в очередную неделю декабря

Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе зимы снова не предвидится. По данным pogoda.by, ожидается достаточно теплая погода без осадков и прочих неприятностей.





Итак, в понедельник и во вторник днем облачно с прояснениями и +7°С.

В среду утром туман, днем +6°С, осадков не ожидается.

В четверг пасмурно, ветрено и +6°С.

В пятницу на пару градусов прохладнее, осадков не ожидается.

Хорошей недели, друзья!

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