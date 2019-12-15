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В Гродно девушку не пустили в ночной клуб, и она «заминировала» здание
16.12.2019 07:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милицию позвонила девушка, которая сообщила о минировании ночного клуба. Сообщение о минировании не подтвердилось, девушку задержали, она была пьяна. Об этом
15 декабря в 6.45 в милицию Гродно поступил звонок о том, что в городе заминирован ночной клуб. В клуб прибыли экстренные службы. Около 70 человек были эвакуированы, сообщение о минировании не подтвердилось.
Милиция установила личность звонившей девушки и задержала ее. Ею оказалась 25-летняя жительница Гродно. Согласно медзаключению, у нее было зафиксировано алкогольное опьянение. По предварительной информации, поводом для звонка стала обида девушки на то, что ее не пустили в клуб.
Напоминаем, за заведомо ложное сообщение об опасности грозит уголовная ответственность, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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15 декабря в 6.45 в милицию Гродно поступил звонок о том, что в городе заминирован ночной клуб. В клуб прибыли экстренные службы. Около 70 человек были эвакуированы.
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