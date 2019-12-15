Подорожание проезда, зарплаты по-новому, выгодны ли шоп-туры и лайнер-«тюрьма» - все за выходные

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Доброе утро!

Идет дождь, нет снега, повышается стоимость топлива и проезда в общественном транспорте, но праздники никто не отменял. Продолжаем готовиться и ищем новогоднее настроение ( поводы есть разные ). В столице включили праздничную иллюминацию , открыли рождественские ярмарки , провели забег и заплыв Дедов Морозов — красота. Напомним, что случилось в выходные, и начнем рабочую неделю.

САМОЕ ВАЖНОЕ

В конце недели узнали еще одну историю отравления наших туристов в Египте . Анна вот уже около месяца чувствует себя плохо, врачи то отпускают ее домой, то принимаются лечить. С чего все началось и как развивалось, девушка рассказала нам сама .

Вы уже купили подарки на Новый год? А продукты на праздничный стали заготавливать? Думаете, что лучше съездить на «закупы» в одну из стран-соседок? А мы вам сейчас расскажем, выгодно ли ехать закупаться в Вильнюс, Белосток, Смоленск и Чернигов. Везде сами побывали, на все своими глазами посмотрели, цены для вас записали .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Мужчина — глава семьи, женщина ему полностью подчиняется, она не должна работать, должна полностью посвящать себя семье и хозяйству, детей воспитывают в строгости. Так живут единомышленники Германа Стерлигова . А еще ведут свое хозяйство, излишки продают (по весьма впечатляющим ценам). К одному из последователей мы Гродно живет и ведет хозяйство друг Германа Стерлигова">съездили в деревню под Гродно.

Он подписывал Беловежские соглашения, вывел ядерное оружие с территории Беларуси, пригласил президента США Билла Клинтона в Минск. Это все о первом руководителе независимой Беларуси Станиславе Шушкевиче . Вчера он отметил юбилей . Кстати, он объяснил, почему Беларусь отказалась от ядерного оружия .

В нашу студию пришли авиатехник, автоинструктор, кузнец и дальнобойщицы. Да, эти женщины выбрали стереотипно мужские профессии и успешно с ними справляются. Как поменять масло в самолете, как создать изящную вещь из железа и разгрузить фуру? Все это делают наши прекрасные героини. Послушайте их .

Вы любите послушать истории о том, как люди жили раньше ? Тогда вам понравится наш проект «Эпоха». В этом выпуске наши замечательные герои вспоминали 60-е: гордость и переживания за Гагарина, наличие черной икры в магазинах и очереди за батоном, моду, которая была «лучше, чем сейчас», потому что пошив был индивидуальным, всеми любимые танцы и многое другое. Жизнь была другая, а любить нужно каждое время, в котором довелось оказаться, учат своей мудрости герои. Приятного вам просмотра!

Нам на «Доску позора» порой приходят письма с просьбой заранее пропесочить какой-нибудь ЖЭС. Зачем? Да чтобы к весне точно были сделаны обещанные работы по благоустройству. Беспокойство людей не удивляет, когда смотришь на фотографии этих провальных ремонтов .

Если вы бывали в Беловежской пуще, знаете, какая там красота. Но побывать в пуще и жить там — разные вещи. Наши герои называют себя «коренными пущанами». Они не затворники, живущие в ските посреди древних беловежских дубов. Они просто устали от города, а вот агротуризм им по душе .

Еще лет десять назад классические седаны Audi 80 B2 довольно часто мелькали на наших дорогах. Но сейчас хорошо сохранившиеся экземпляры вызывают интерес. Именно на такой машине 1986 года выпуска ездит Александр из Пинска. Он купил машину за 500 долларов, вложил в 4 раза больше. И что теперь?