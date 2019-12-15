Подорожание проезда, зарплаты по-новому, выгодны ли шоп-туры и лайнер-«тюрьма» - все за выходные

Вы уже купили подарки на Новый год? А продукты на праздничный стали заготавливать? Думаете, что лучше съездить на «закупы» в одну из стран-соседок? А мы вам сейчас расскажем, выгодно ли ехать закупаться в Вильнюс, Белосток, Смоленск и Чернигов. Везде сами побывали, на все своими глазами посмотрели, цены для вас записали.
В конце недели узнали еще одну историю отравления наших туристов в Египте. Анна вот уже около месяца чувствует себя плохо, врачи то отпускают ее домой, то принимаются лечить. С чего все началось и как развивалось, девушка рассказала нам сама.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас созвонился с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Как думаете, что обсуждали? Правильно — газ, нефть и интеграцию.
Зарплаты бюджетников с 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Люди опасаются, что могут потерять в деньгах. Власти обещают, что этого не произойдет. Подробно рассказываем, как будут рассчитывать зарплаты бюджетников, какие выплаты уберут из расчетов и что в итоге получится.
Что-то не везет пассажирам «штадлеров», которые двигаются в гомельском направлении. Новая поломка случилась вчера. Поезд «Минск-Гомель» остановился на станции Красный Берег. Очевидцы говорят, что видели две вспышки, после чего пассажиров попросили покинуть вагоны.
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Вы любите послушать истории о том, как люди жили раньше? Тогда вам понравится наш проект «Эпоха». В этом выпуске наши замечательные герои вспоминали 60-е: гордость и переживания за Гагарина, наличие черной икры в магазинах и очереди за батоном, моду, которая была «лучше, чем сейчас», потому что пошив был индивидуальным, всеми любимые танцы и многое другое. Жизнь была другая, а любить нужно каждое время, в котором довелось оказаться, учат своей мудрости герои. Приятного вам просмотра!
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Он подписывал Беловежские соглашения, вывел ядерное оружие с территории Беларуси, пригласил президента США Билла Клинтона в Минск. Это все о первом руководителе независимой Беларуси Станиславе Шушкевиче. Вчера он отметил юбилей. Кстати, он объяснил, почему Беларусь отказалась от ядерного оружия.
Мужчина — глава семьи, женщина ему полностью подчиняется, она не должна работать, должна полностью посвящать себя семье и хозяйству, детей воспитывают в строгости. Так живут единомышленники Германа Стерлигова. А еще ведут свое хозяйство, излишки продают (по весьма впечатляющим ценам). К одному из последователей мы Гродно живет и ведет хозяйство друг Германа Стерлигова">съездили в деревню под Гродно.
Нам на «Доску позора» порой приходят письма с просьбой заранее пропесочить какой-нибудь ЖЭС. Зачем? Да чтобы к весне точно были сделаны обещанные работы по благоустройству. Беспокойство людей не удивляет, когда смотришь на фотографии этих провальных ремонтов.
Если вы бывали в Беловежской пуще, знаете, какая там красота. Но побывать в пуще и жить там — разные вещи. Наши герои называют себя «коренными пущанами». Они не затворники, живущие в ските посреди древних беловежских дубов. Они просто устали от города, а вот агротуризм им по душе.
Еще лет десять назад классические седаны Audi 80 B2 довольно часто мелькали на наших дорогах. Но сейчас хорошо сохранившиеся экземпляры вызывают интерес. Именно на такой машине 1986 года выпуска ездит Александр из Пинска. Он купил машину за 500 долларов, вложил в 4 раза больше. И что теперь?
Жизнь на круизном лайнере, как в мегаполисе, никто не спит по ночам, шумная вечеринка не прекращается ни на минуту: для пассажиров всегда открыты двери ресторанов, баров, казино, аквапарка, магазинов одежды и ювелирных украшений. Но если вы работник этого лайнера, то вам приходится много и тяжело работать. Почему лайнер напоминает тюрьму, нам рассказала минчанка Екатерина, которой довелось 5 месяцев проработать на корабле.
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Продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. Сегодня мы познакомим вас с историей 19-летней Ани с синдромом Дауна. Аня занимается танцами, печет шикарные сырники и мечтает стать кондитером. А еще девушка призывает не бросать детей, не бояться трудностей и помнить, что главное в жизни — это любовь.
Под Бобруйском агрохозяйство«похоронило» в поле 32 тонны сгнившей картошки. Видео об этом появилось в Сети. 4 декабря хозяйство вывезло на поле гнилой картофель. Через несколько дней, как утверждает автор ролика, работники сельхозпредприятия запахали участок вместе с клубнями. Что говорят в хозяйстве?
Если вы простой турист, но приехали в Беларусь на желтом веломобиле, то непременно станете знаменитостью тут. Как Яша, который приехал к нам из Германии на необычном транспорте. Читайте подробности о том, как парень пересекал границу, как получил популярность в белорусских городах, как не замерзает в пути.
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Печальные вести принесла суббота: умер трижды лучший хоккеист Беларуси. Бывший хоккеист сборной страны Владимир Цыплаков скончался в возрасте 50 лет.
Молодежная сборная Беларуси по хоккею завершила неудачный чемпионат мира в первом дивизионе разгромом команды Дании. После побед Австрии и Латвии, стало очевидно, что белорусы не смогут подняться выше третьего места. Но в этот раз команда показала яркую атакующую игру, забросив четыре шайбы уже в первом периоде.
Сборная Беларуси по биатлону провела одну из лучших эстафет за многие годы, финишировав на седьмом месте в рамках этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцине. Так высоко белорусы не были с 2014 года.