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Более 100 должностных лиц лесхозов и Гомельского ГПЛХО привлечены к дисциплинарной ответственности за приписки в отчетах о лесовосстановлении

16.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Более 100 должностных лиц лесхозов и Гомельского ГПЛХО привлечены к дисциплинарной ответственности за приписки в отчетах о лесовосстановлении
Фото из открытых интернет-источников

Лесохозяйственными учреждениями Гомельщины вносится значительный вклад в выполнение госпрограммы «Белорусский лес» на 2016-2020 гг., в том числе по повышению продуктивности лесов, оптимизации их породной и возрастной структуры. Только в 2018 году лесоводами области введено в категорию ценных лесных насаждений 8,6 тыс. га участков лесных культур и естественного возобновления лесов (110% к плану).

Как сообщили в Комитете государственного контроля Гомельской области, проведенные Комитетом совместно с прокуратурой области и областной инспекцией охраны животного и растительного мира контрольно-аналитические мероприятия показали, что некоторые лесхозы «приукрасили» отчетные данные о результатах лесовосстановления. Так, в 11 лесхозах области установлены факты необоснованного перевода в 2018 году участков лесных культур и естественного возобновления лесов в категорию ценных лесных насаждений общей площадью около 150 га. Комиссии лесхозов при документальном оформлении перевода данных участков не учли, что деревья на них не достигли нормативов по количеству и высоте, а на отдельных участках практически отсутствовали.

К примеру, в Ветковском спецлесхозе необоснованно переведено в категорию ценных лесных насаждений более 80 га лесных культур, в том числе около 40 га без наличия древостоя. Такая «невнимательность» повлекла в трех лесхозах незаслуженное премирование работников на сумму около 100 тыс. рублей.

Материалы мониторинга направлены в Управление Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Гомельской области. О результатах контрольно-аналитических мероприятий проинформировано Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение, которым дана принципиальная оценка выявленным нарушениям, к дисциплинарной ответственности привлечено более 100 должностных лиц лесхозов и Гомельского ГПЛХО.

Подготовила
Антонина ТАРАСОВА

 
 
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Лесохозяйственными учреждениями Гомельщины вносится значительный вклад в выполнение госпрограммы «Белорусский лес» на 2016-2020 гг., в том числе по...
 
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