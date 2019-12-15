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Путешествие по миру стало темой финала инклюзивного фестиваля детского творчества «Шаг навстречу» в Пинском районе

16.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Путешествие по миру стало темой финала инклюзивного фестиваля детского творчества «Шаг навстречу» в Пинском районе
В этом году темой финала районного инклюзивного фестиваля детского творчества «Шаг навстречу» стало путешествие по странам мира.

Такой яркий фестиваль проводится ежегодно и каждый раз удивляет творческими находками. Особенность мероприятия в том, что на сцену вместе с обычными детьми выходят ребята с особенностями психофизического развития. Их, на первый взгляд, разных, объединяет и делает равными творчество.

Финал инклюзивного фестиваля «Шаг навстречу» прошел в Молотковичской вспомогательной школе-интернате. Свои таланты в нем показали ребята из более десяти школ. Номера объединила тема «Вокруг света за 80 минут»: ведущие предложили путешествовать по миру на символичном воздушном шаре.

Так, ученики Погост-Загородской СШ посвятили выступление родной Беларуси. Украинской песней «Вітаем!» порадовали ребята из Лыщенской СШ, также украинские вечерки сыграли юные театралы из Каллауровичского яслей-сада – средней школы. Танец «Вышитый рушник» продемонстрировали ученики Молотковичской вспомогательной школы-интерната, красочный номер о ярмарке подготовили ребята из Логишина. Молотковичская средняя школа представила Молдову и цыганский танец, а ее совсем юные ученики очаровали сценкой «Сто сорок восемь принцев» – в таком ракурсе была подана Англия. Испания, Пуэрто-Рико, Бразилия, Россия – много интересного об этих странах узнали зрители благодаря выступлениям команд Чуховской, Городищенской, Высоковской, Стытычевской, Пинковичской и Березович-ской средних школ.

Подведение итогов – это насколько сложный, настолько и условный момент. Ведь главная миссия фестиваля – подарить ребятам и их педагогам радость общения, приобщения к культуре и просто праздник дружбы и взаимопомощи – выполняется всегда. Все же жюри в составе заведующей районным учебно-методическим кабинетом Елены Шпаковской, директора районного ЦКРОиР Инессы Омелящик и ее заместителя по основной деятельности Татьяны Вронской приняли решение и определили лучших участников фестиваля. В номинации «Хореографическое творчество» ими стали ребята из Пинковичской средней школы имени Якуба Коласа и Молотковичской вспомогательной школы-интерната. Победа в номинации «Театральное творчество» присуждена Каллауровичскому яслям-саду – средней школе. Учащийся Стытычевской средней школы Вадим Красько стал лучшим в номинации «Игра на музыкальном инструменте». Победители награждены дипломами районного отдела по образованию.

Людмила РЕБКОВЕЦ
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Путешествие по миру стало темой финала инклюзивного фестиваля детского творчества «Шаг навстречу» в Пинском районе Путешествие по миру стало темой финала инклюзивного фестиваля детского творчества «Шаг навстречу» в Пинском районе Путешествие по миру стало темой финала инклюзивного фестиваля детского творчества «Шаг навстречу» в Пинском районе Путешествие по миру стало темой финала инклюзивного фестиваля детского творчества «Шаг навстречу» в Пинском районе Путешествие по миру стало темой финала инклюзивного фестиваля детского творчества «Шаг навстречу» в Пинском районе Путешествие по миру стало темой финала инклюзивного фестиваля детского творчества «Шаг навстречу» в Пинском районе

 
 
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