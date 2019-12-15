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Многодетная мама страдает от лавины жалоб в опеку бывших мужей. Пришлось вмешаться помощнику президента

16.12.2019 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Любая жалоба в горисполком — и ко мне сразу же приходят. У меня других забот полно: как уроки сделать, как поутюжить, как поесть приготовить. А я, получается, под каким-то постоянным страхом. Меня зашугали настолько, что я вроде знаю, что мне бояться нечего, а все равно страшно», — рассказывает 30-летняя многодетная мать-одиночка из Барановичей Анна Мельникова. По словам женщины, несколько лет ей не дают жизни ее бывшие. Стоит маме отвести детей в воскресную школу — жалуются, что затащила их в секту. Зашла в гости к подруге — ведет аморальный образ жизни. Оставила сыновей на несколько часов бабушке — не занимается воспитанием. Отругала сына за плохие оценки — подвергла ребенка домашнему насилию. Ситуация дошла до того, что в конце ноября к Анне приехал помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич, который за два месяца получил три обращения по поводу семьи. Давайте разбираться, что у них там происходит.


Анна Мельникова

Первой к чиновнику обратилась бывшая свекровь Анны Валентина. Она утверждала, что экс-невестка не уделяет должного внимания детям. Вторая жалоба пришла от бывшего мужа, который сидит на «химии» за долги по алиментам: он тоже посетовал на отсутствие должного контроля. Третьей Анатолию Маркевичу позвонила сама Анна и потребовала прекратить изводить ее проверками.

Анна с сыновьями живет в трехкомнатной квартире в спальном микрорайоне Барановичей. Встречаемся с ней вечером, после работы. В квартире чисто, убрано. В комнатах — хорошая мебель, холодильник забит едой, в углу стоят трехлитровые банки с солеными огурцами, помидорами, перцами. Есть и закатки поменьше — с арбузным вареньем.

В ванной жужжит стиральная машина, в кухне закипает чайник, по прихожей бегает щенок таксы Арчи, в детской над уроками сидят двойняшки-пятиклассники Саша и Артем. Позже к ним присоединяется девятилетний Паша. Из школы он пришел грустный. Стал в коридоре напротив кухни, чтоб мама заметила, опустил в пол полный раскаяния взгляд — и замер. Под ногами Пашки носится Арчи, но он стойко игнорирует милого пса, продолжая косплеить картину Решетникова «Опять двойка».

Тут и без вопросов все ясно, но мама все-таки спрашивает:

— Что такое? Плохая оценка?

— Двойка и семерка, — бубнит Пашка.

— Жаль. Иди делай уроки, — отправляет сына мама.

Паша дементором уплывает в соседнюю комнату.

— Он такой расстроенный потому, что обычно приносит девятки и десятки. А тут в санатории был, а какие там уроки?! Очень много пропустил и сейчас принес семерку и двойку. Учительница мне и сказала, что он еще от санатория такой «ветреный», — объясняет Анна, дождавшись, когда за Пашкой закрывается дверь в детскую.

«Был месяц, когда на меня было около 20 жалоб»

Анна работает чистильщиком станков в ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение». График хороший: утром успевает развести детей по школам, вечером — забрать. Суббота, воскресенье — выходные, в понедельник у нее «материнский день», в который она может не работать с сохранением среднего заработка. Зарплата — 530 рублей в месяц. Из них 90 удерживают на алименты на младшую дочь шестилетнюю Карину, которая живет с отцом. Кроме зарплаты, Анна получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом — у Паши третья группа по зрению.

Мельникова — трижды разведенная мать четверых детей. От первого брака у нее трое сыновей. От второго — дочь. От третьего — только бывший муж. История взаимоотношений Анны и ее «бывших» запутанная. Хронология конфликта насчитывает не один год. За это время обе стороны успели накопить друг к другу горы претензий и тонны обид, а дети несколько раз меняли место жительства. Одни суды отдавали их отцам, другие возвращали матери.


Паша с Арчи

До недавнего времени все дети жили с Анной. В декабре прошлого года у нее отобрали Карину.

— Меня подруга пригласила в гости, выпили с ней шампанского. Тут звонит соседка: «Ань, тут стоят пожарные, собираются тебе дверь вырезать». Я сразу не поверила. Включаю Viber — а там куча уведомлений от социального педагога. Я перезвонила, а меня спрашивают: «Анна Викторовна, а вы где?». Я ответила, что у знакомой. Мне сказали, нужно приехать. Я приехала — а тут вся площадка в людях: и пожарные, и милиция, и школа, и садик. Они уже собирались ломать дверь — якобы слышали, что тут дети кричат. Я открыла дверь, показала, что в квартире никаких детей нет. Меня спросили, где дети. Я ответила, что у знакомой. Сказали: «Ну, привозите детей, покажите, что с ними все в порядке». Мама привезла детей, пока я была с этой делегацией. И началось: «Дети уезжают с папами» — потому, что я якобы под наркотиками, такое им заявление поступило от бывших.

По словам женщины, претензии у бывших к ней разные: то обвиняют в организации притона в квартире, то утверждают, что она не занимается воспитанием детей, то сообщают, что она ущемляет их права и ведет аморальный образ жизни.

— В прошлом году был месяц, когда на меня было около 20 жалоб. В прошлом месяце — три жалобы.

— На что обычно жалуются?

— Что я пью, гуляю, веду аморальный образ жизни, что в квартире у меня притон, что я не занимаюсь воспитанием детей, что все алименты, которые я на самом деле не получала, пропиваю…

…Анну увезли на освидетельствование. Экспертиза показала, что никаких наркотиков она не употребляла, но дал результат тест на алкоголь. Детей у матери отобрали, а через некоторое время биологический отец Карины подал иск об определении места жительства дочки. Суд постановил отдать второму бывшему мужу Анны дочь Карину, а Сашу, Артема и Пашу вернули маме.

— Тогда, получается, первый муж тоже забрал бы детей, если бы не уехал на «химию» [за неуплату алиментов], — вздыхает женщина.

С тех пор Анна и Карина живут отдельно. По утвержденному судом графику, мама может два раза в месяц забирать дочь к себе на выходные. По словам мамы, братья скучают без сестры.

— Когда были суды, я старалась экономить и детям объясняла: «Эти деньги мы откладываем потому, что нужно заплатить адвокату, чтобы мы забрали Карину». У них в школе были такие бумажные цветы, на лепестках которых каждый писал свои желания. Саша с Артемом написали: «Хотим побыстрее забрать Карину», — рассказывает мама.

«Приходят толпы — и начинаются СОПы, проверки, вот это все»

Из-за того инцидента семью поставили в СОП. Мама выполняла требования органов опеки, и в мае их сняли с учета.

— Бывшая свекровь пожалуется — и ко мне толпы. Неважно, где я и что делаю. Приходят толпы — и начинаются СОПы, проверки, вот это все. Все на ее словах. Никаких подтверждений ее жалобам нет. Только слова. А как я обращаюсь — ничего. Я же уже шесть раз писала заявление в милицию [на бывшую свекровь] на клевету. Каждый раз мне отвечали, что с ней провели профилактическую беседу. Последний раз написали, что профилактическую беседу провели уже со мной. Я обратилась в прокуратуру. На днях приходил уже другой милиционер — и он нормально со мной поговорил, — Анна.


Младшая дочь Анны Карина

В конце ноября к Анне приехал помощник президента по Брестской области Анатолий Маркевич, который за два месяца получил три обращения по поводу семьи. И вот теперь, после его визита, в семье спокойно. По словам Анны, Маркевич убедился, что у нее все благополучно — и поток жалоб от бывших спал. Хотя Анна уверена, что это ненадолго:

— Ждем следующего суда, визитов опеки. Но я думаю, может, сейчас немножко успокоится. Пока нет ничего. Просто очень все это странно для меня. Почему именно ко мне такое повышенное внимание со стороны органов опеки?

Сейчас Анна готовится вновь обратиться в суд, чтобы ей вернули Карину. Как признается женщина, от многолетнего конфликта она устала. Хочет забыть об этом и всю себя посветить семье и работе:

— Я не знаю, что они хотят. Уничтожить меня? Неужели они не понимают, как страдают от этого дети и я? И нашли же такое оружие — горисполком! Они видят, что они ведутся на их жалобы, ездят постоянно. Хорошо, что все закончилось помощником президента. Это первый человек, который за 6 лет действительно попытался разобраться с этими жалобами. Приехал, посмотрел… Человек ведь, если алкоголик, то по нему и видно, что он алкоголик. Будто наши Барановичи на две половины разделились. Там, где моя бывшая свекровь и супруги — там я везде очень плохой человек. Где их нет — в школе у моих детей — там у меня со всеми прекрасные отношения: с социальными педагогами, со всеми учителями. Там мне никто никогда плохого слова не скажет.


«Папочка меня любит»

К сожалению, с первым мужем Анны нам не удалось связаться, а отец Карины Сергей на наши звонки не ответил. Своим видением ситуации с нами поделилась его мама Валентина — та самая бывшая свекровь Анны.

Женщина подчеркнула, что итогом рассмотрения ее обращения к помощнику президента она осталась недовольна.

— Все претензии, которые у нас были, я предоставила с доказательствами поведения Анны Викторовны помощнику президента. Я предоставляла решения суда, мотивировочные части, где выступали свидетели. Свидетели были непростые люди: милиция, инспекция по делам несовершеннолетних. У нас были все доказательства. Я передала помощнику президента 58 листов, чтобы он ознакомился с материалами дела, — рассказала бабушка Карины.

— Какие у вас основные претензии к Анне?

— На сегодняшний момент не хочу ни в чем разбираться. Я надеялась на помощника президента. Он не помог. Поэтому пусть идет своим чередом.

На днях у Валентины возникла к бывшей невестке еще одна претензия. 10 декабря, в день рождения Карины, мама забрала дочь из сада, но по месту жительства в установленный срок не вернула.

— Мама должна была забрать ребенка из сада в 17.30 и вернуть в 20.00 по месту жительства — этого она не сделала.

По словам бабушки, лишь на следующий день ее внучку привели в сад. По этому поводу отец Карины обратился в милицию с требованием привлечь бывшую супругу к ответственности за неисполнение решения суда.


Фото использовано в качестве иллюстрации

— Любящая мама, которая заботится о своем ребенке, привезла бы дочери подарок в сад, а потом отвезла дочь к отцу, — говорит Валентина.

Бабушка также настаивает, что не они пишут жалобы на Анну, а она на них:

— Это она на нас пишет жалобы, а мы даем ответы. Она не дает покоя нам. (…) В ноябре была жалоба на меня, в декабре — на моего сына. Вчера мы по той жалобе поехали с сыном в опеку. Не успели приехать, она опять прислала жалобу.

— А на что жалуется?

— Что сын не ночует дома, не смотрит за ребенком, ведет аморальный образ жизни. На другого бывшего мужа тоже пишет. Мол, выделили папе дни, чтобы видеться с детьми, а он не видится. Детям не помогает, не интересуется. Как он может с ними видеться и брать их к себе домой, если он на «химии»?!

По словам женщины, Анна закидывает их жалобами, чтобы вернуть себе дочь. Для чего? Ради алиментов и материальной помощи от государства, уверена Валентина. При этом бабушка настаивает, что внучка хочет жить с отцом.

— Кариша, ходи, деточка, сюда, — зовет Валентина внучку к телефону. — Дядя хочет спросить, хочешь ли ты к маме ехать жить.

— Нет, не хочу к маме, — раздался детский голосок из комнаты.

— С кем ты хочешь жить?

— С папой. Потому, что папочка меня любит.


Фото использовано в качестве иллюстрации

На вопрос, можно ли связаться с отцом Карины, чтобы обсудить с ним сложившуюся ситуацию, Валентина ответила, что ее сын об этом не хочет ни с кем разговаривать:

— Мы с ним вчера [11 декабря] пришли из опеки и он сказал: «Мама, я устал». Он на самом деле устал. Вы представьте, когда человека все время дергают. (…) Честно сказать, и я уже устала. Мы устали от нее.

— Анна говорила, что отец не смотрит за Кариной, так как работает в России, домой не приезжает — и фактически за ребенком смотрите вы.

— Ну как же! — возмутилась женщина, и вновь позвала внучку к телефону. — Карина, где папа наш?

— Папа дома, — ответила девочка.

«Пока вопросов нет никаких»

В школе, которую посещают сыновья Анны, говорят, что сейчас в семье «все хорошо».

— У нас претензий нет. Дети хорошо подготовлены, ухожены и дома все хорошо на сегодняшний день, — рассказала директор средней школы № 17 Барановичей Елена Морозова.

Педагог также подчеркнула, что на любую жалобу социальная служба обязана отреагировать:

— Дети есть дети. Мы же идем не с целью что-то найти, а просто обследовать семью.

По успеваемости к детям Анны претензий нет.

— Мальчик в третьем классе практически на отлично занимается. Двойняшки-пятиклассники — тоже. Один — более шустрый — бывает ленится, а второй умничка: восемь — десять. То есть высокий уровень, — говорит директор.

В управлении образования Барановичского горисполкома дали аналогичную характеристику:

— Семья находится под пристальным контролем, постоянно осуществляется патронат. Пока вопросов нет никаких, — рассказала TUT.BY замначальника ведомства Людмила Скиндер. — Критериев для постановки в социально-опасное положение нет. Мама воспитывает детей должным образом, контролирует их учебу в школе, организовывает досуг, проверяет домашнее задание. Выполняет в полном объеме обязанности матери по отношению к своим детям. Все взаимоотношения с ней установлены и у учреждений образования, и у органов опеки.

…13 декабря Анна сбросила по Viber фотографию Карины. Снимок был сделан в день рождения девочки, 10 декабря. Улыбающаяся Карина в наряде русалки держит в руках торт, а в ногах у нее сидит пес Арчи.

«10 декабря у Карины был день рождения. По решению суда я должна была ее вернуть папе в 20.00. Я не вернула, так как его не было дома. Он начал грубить мне по телефону, якобы его мама дома, чтобы я ей отдала Карину. Я ему ответила, если ты ее бросил в день рождения, я ее мама — и она будет со мной, а бабушка это просто бабушка».

 
 
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Стоит маме отвести детей в воскресную школу, как на нее пишут заявление о том, что она затащила их в секту. Зашла в гости к подруге - ведет аморальный образ жизни....
 
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