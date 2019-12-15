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Задержаны злоумышленники, которые представлялись директорами магазинов и вымогали у персонала деньги

16.12.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержаны двое мужчин, которые представлялись руководителями торговых сетей и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. Пострадали, как минимум двое. Однако правоохранители не исключают, что тех, кто попался на удочку мошенников, было больше, сообщает пресс-служба МВД.

На уловки злоумышленников еще в сентябре попались сотрудники двух гомельских магазинов. Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнили реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Тогда по этим фактам следователи возбудили уголовные дела.

В обоих случаях использовалась одна схема «развода». Звонившие представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали магазины, и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. Когда же работники задавали уточняющие вопросы, абоненты просто бросали трубку.

Личности подозреваемых установили сыщики Гомельщины. Однако к тому моменту разыскиваемые уехали из Беларуси. Выйти на них удалось уже 11 декабря, когда злоумышленники приехали на автомобиле в Минск. Задержали их во время заселения на съемную квартиру.

В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются иные эпизоды противоправной̆ деятельности подозреваемых. В частности, они могут быть причастны к аналогичным преступным схемам в Минске и Орше.

 
Теги: Минск
 
 
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В обоих случаях использовалась одна схема «развода». Звонившие представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали магазины, и требовали у персонала...
 
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