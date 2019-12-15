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В Мозыре в рейсовом автобусе у пассажира нашли почти полкило психотропа
16.12.2019 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре в автобусе задержали парня с большой партией психотропа,
10 декабря пограничники вместе с милиционерами задержали 23-летнего белоруса с почти полукилограммом особо опасного психотропного вещества MDMB.
Стоимость партии на черном рынке специалисты оценивают в 20 тысяч долларов.
Молодой человек приехал в Беларусь на автобусе «Санкт-Петербург — Гомель — Мозырь». На конечном пункте его и взяли.
Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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Стоимость партии на черном рынке специалисты оценивают в 20 тысяч долларов.
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