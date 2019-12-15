В Мозыре в рейсовом автобусе у пассажира нашли почти полкило психотропа

Источник материала: Tut.by

В Мозыре в автобусе задержали парня с большой партией психотропа, сообщает Госпогранкомитет.





10 декабря пограничники вместе с милиционерами задержали 23-летнего белоруса с почти полукилограммом особо опасного психотропного вещества MDMB.

Стоимость партии на черном рынке специалисты оценивают в 20 тысяч долларов.

Молодой человек приехал в Беларусь на автобусе «Санкт-Петербург — Гомель — Мозырь». На конечном пункте его и взяли.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.