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В Мозыре в рейсовом автобусе у пассажира нашли почти полкило психотропа

16.12.2019 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре в автобусе задержали парня с большой партией психотропа, сообщает Госпогранкомитет.


10 декабря пограничники вместе с милиционерами задержали 23-летнего белоруса с почти полукилограммом особо опасного психотропного вещества MDMB.

Стоимость партии на черном рынке специалисты оценивают в 20 тысяч долларов.

Молодой человек приехал в Беларусь на автобусе «Санкт-Петербург — Гомель — Мозырь». На конечном пункте его и взяли.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Стоимость партии на черном рынке специалисты оценивают в 20 тысяч долларов.
 
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