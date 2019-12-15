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В Витебской области телят одели в зимние костюмы
16.12.2019 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебской области телятам сшили зимнюю «одежду»,
Костюмы для телят сделаны из прочной водоотталкивающей ткани с утеплителем и рассчитаны на малышей, которые только-только появились на свет. Говорят, не потому что здесь холодно — просто телята в теплых попонках чувствуют себя комфортнее и не болеют.
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Костюмы рассчитаны на малышей, которые только-только появились на свет.
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