В Витебской области телят одели в зимние костюмы

Источник материала: Tut.by

В Витебской области телятам сшили зимнюю «одежду», сообщает Беларусь 1. Их опробовали в учебно-практическом центре по производству молока СХП «Мазоловогаз».





Костюмы для телят сделаны из прочной водоотталкивающей ткани с утеплителем и рассчитаны на малышей, которые только-только появились на свет. Говорят, не потому что здесь холодно — просто телята в теплых попонках чувствуют себя комфортнее и не болеют.







