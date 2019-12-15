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В Беларуси рассказали, сколько человек отдохнуло за счет бюджета

16.12.2019 13:43 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За счет республиканского бюджета в белорусских санаториях в 2019 году отдохнуло свыше 790 тысяч граждан.

Об этом сообщил глава Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Беларуси Геннадий Болбатовский, передает БЕЛТА.

По его словам, в 2019 году система «отработала стабильно». При этом около 580 тысяч путевок будет реализовано в свободной продаже юридическим и физическим лицам.

Всего оздоровление и лечение в здравницах страны пройдет более 1360 тысяч человек.

В 2018 году в свободной реализации предоставлялось 578 тысяч путевок. «Выручка от реализации, мы планируем, будет увеличена более чем на 12% и превысит Br456 млн», - добавил Болбатовский.

В целом все экономические показатели будут улучшены, это касается также экспорта и дополнительных платных услуг.

Экспорт санаторно-оздоровительных услуг в Беларуси, по предварительным расчетам, в этом году вырастет на 15% к уровню прошлого. 

 
 
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За счет республиканского бюджета в белорусских санаториях в 2019 году отдохнуло свыше 790 тысяч граждан.
 
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