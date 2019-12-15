На рабочем совещании в Миноблисполкоме проанализировали ход акции «Наши дети»

Источник материала: Единство

На рабочем совещании проанализировали, как стартовала и будет продолжаться в Минской области социально значимая акция «Наши дети»

Проводится на Минщине она уже не первый год, но внимание к ней особое, ведь в центре – забота о людях.

– Мероприятия, запланированные в рамках акции «Наши дети», должны проходить на самом высоком уровне, – отметил заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич. – Мы должны окружить вниманием и заботой наших детей, людей, нуждающихся в поддержке. Мы должны посетить все интернаты, детские дома, больницы, дома для престарелых, людей с особенностями развития. Им нужно подарить теплоту сердец. Никто не должен в эти предновогодние дни чувствовать себя одиноким.

На совещании проанализировали каждое предстоящее мероприятие. И все из утвержденного объемного плана были важными, по подготовке каждого ведётся серьёзная работа.

Не остаются в стороне от этого социально значимого проекта и общественные объединения. Заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич акцентировал внимание на их важной роли в проведении акции «Наши дети».

Также Иван Маркевич поручил обратить особое внимание на оформление населенных пунктов, предприятий, учреждений здравоохранения и образования к новогодним праздникам, провести конкурсы на лучшее убранство, наградить победителей и поблагодарить людей, принявших участие в подготовке новогодних праздников.