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Вспышки над вагонами. Момент поломки «Штадлера» по пути из Минска в Гомель попал на видео

16.12.2019 12:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 декабря скоростной поезд «Штадлер», который ехал из Минска в Гомель внезапно остановился в районе Красного Берега. Пассажиры сообщают, что над вагонами показались вспышки, похожие на замыкание, послышалось несколько хлопков. Людей вывели из вагонов. Примерно через два часа прибыл другой поезд, который довез пассажиров до конечной станции. Пострадавшие говорят, что им предложили компенсацию — 82 копейки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: пресс-служба Белорусской железной дороги

Как сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги поздно вечером 15 декабря, причины технической неисправности устанавливаются. И пока никаких дополнительных разъяснений нет.

В интернете появилось несколько видео, на которых видны вспышки над вагонами (дата на видеорегистраторе не настроена). Вспышки начинаются с 46 секунды видео.

А также видео, где пассажиры на перроне ожидают подменный поезд.

За последний год это уже четвертый случай, когда «Штадлер» ломается по маршруту Минск-Гомель-Минск. Первый раз это случилось в июне. Из-за поломки 760 пассажиров застряли в пути почти на четыре часа. А неудобства испытали более 1200 пассажиров — те, кто ехал из Гомеля в Минск, и те, кто ожидал поезда, чтобы отправиться из Минска в Гомель.

В пресс-службе БелЖД по поводу инцидента тогда отмечали:

— Создана специальная комиссия, которая проводит служебное расследование случившегося с привлечением представителей завода-изготовителя данного подвижного состава с целью выявления причин возникшей неисправности и недопущения в дальнейшем ее повторения.

Второй случай произошел через месяц, в июле. В районе станции Талька сломался поезд, который следовал из Минска в Гомель. «Проводники сказали, что не работает компрессор. Полчаса мы ждали, потом подъехал локомотив, нас должны довезти до Осиповичей, а потом кто на автобусе поедет, кто на другой электричке», — пояснила TUT.BY очевидица.

Третий случай произошел 10 декабря. Следовавший из Минска в Гомель «Штадлер» совершил незапланированную остановку в Бобруйском районе. Электропоезд остановился среди поля недалеко от деревни Плесы. Поезд стоял примерно час, в вагонах время от времени пропадал свет.

Несмотря на то, что с момента первого инцидента прошло уже полгода, результаты служебной проверки так и не озвучены. Мы направили официальный запрос в адрес БелЖД с просьбой пояснить, почему поезда «Штадлер», которые идут из Минска в Гомель и обратно, систематически выходят из строя. Мы опубликуем официальный комментарий, как только получим ответ.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пострадавшие говорят, что им предложили компенсацию - 82 копейки за два часа ожидания подменного состава.
 
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