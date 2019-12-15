Иностранцы смогут находиться в Беларуси без регистрации до 10 дней

Источник материала: Tut.by

Срок регистрации иностранцев в Беларуси будет увеличен с 5 до 10 дней. Соответствующий закон подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Закон предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания.

Также корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

Так, иностранцы, совершившие преступления по неосторожности, будут удалены из категории лиц, которым может быть отказано во въезде в Беларусь. Изменение также коснется тех, кому отказывают во въезде из-за неоплаченного штрафа. Часто иностранцы не в курсе, что были оштрафованы на территории нашей страны. Чтобы исключить такие случаи, пограничникам и таможенникам разрешили принимать решение об однократном въезде такого туриста в Беларусь. При этом ему вручат уведомление о штрафе и возьмут обязательства о том, что он его выплатит.

Кроме того, на сайте МВД иностранцы смогут узнать, разрешен ли им въезд в страну.