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Иностранцы смогут находиться в Беларуси без регистрации до 10 дней
16.12.2019 15:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Срок регистрации иностранцев в Беларуси будет увеличен с 5 до 10 дней. Соответствующий закон подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
Закон предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания.
Также корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.
Так, иностранцы, совершившие преступления по неосторожности,
Кроме того, на сайте МВД иностранцы смогут узнать, разрешен ли им въезд в страну.
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Срок регистрации иностранцев в Беларуси будет увеличен с 5 до 10 дней. Соответствующий закон подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
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