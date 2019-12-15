Медведь-синоптик Федя из Могилева говорит, что зимы пока не будет

Источник материала: Tut.by

Медведь Федор из Могилевского зоосада прогнозирует, что зимы пока не будет, сообщает ОНТ. Он не впал в спячку и даже не собирается: хорошо ест, гуляет и спит только несколько часов в сутки.

За 11 лет — именно столько медведь Федор живет в зоосаде — по поведению животного привыкли сверять погоду. Косолапого еще даже и не клонит ко сну, а значит, настоящей зимы пока не жди. В распоряжении медведя — просторный вольер для прогулок, две спальни и столовая. В хорошем настроении он часто показывается посетителям.

Не спится еще самке барсука и енотовидным собакам, хотя уже пора. Такое поведение — последствия нетипичной для декабря погоды. Дикие животные остро реагируют на изменения, поэтому зоопарку необходим постоянный ветеринарный контроль.