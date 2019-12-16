Исчезновения, сделка века, скандал с поборами, «палки-галки» и порядок на МКАД - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Очень насыщенный событиями вчера выдался понедельник! К вечеру вся страна обсуждала интервью белоруса Юрия Гаравского немецкому изданию Deutsche Welle: он утверждает, что в 1999—2003 годах был бойцом белорусского СОБРа, одним из тех, кто похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского. Там много имен и подробностей, которые заставляют задуматься . А что говорят об откровениях Гаравского упомянутые им люди — например, экс-командир СОБРа Дмитрий Павличенко и экс-командующий внутренними войсками, бывший глава МВД Юрий Сиваков ?



Исчезнувшие Виктор Гончар и Анатолий Красовский

Но давайте вспомним, что еще произошло вчера.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





Увы, белорусский фильм выбыл из оскаровской гонки. «Дебют» Анастасии Мирошниченко про театр в женской колонии в Гомеле, выдвинутый от Беларуси на «Оскар» сразу в двух категориях — «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший документальный фильм», — не попал в шорт-лист премии .

сразу в двух категориях — «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший документальный фильм», — . А в Минске вчера вынесли очередной оправдательный приговор: суд не нашел доказательств вины гражданина Израиля, которого выдали Беларуси, чтобы судить за убийство 25-летней давности. Такими темпами, друзья, в 2019 году в стране будет не 0,2, а целых 0,5% оправдательных приговоров! На самом деле не смешно, если подумать о том, что все эти дела как-то доходят до суда.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вы знали, что в Минске есть довоенный дом, построенный за 45 дней? Давайте расскажем, кто и как там сейчас живет. Жильцы признают: дом за восемьдесят лет износился настолько, что в нем уже страшно жить. Понимали это и градостроители, когда в 2014 году определили его под снос, но потом все «переиграли» и оставили как есть. Держите большую историю маленького дома, друзья , — это и наша с вами история.





Время от времени зарубежные компании покупают белорусские стартапы . Помните, например, как в 2016 году Facebook приобрела белорусского разработчика мобильного приложения для наложения масок на лица в реальном времени MSQRD? Но что происходит с ними потом? Рассказываем об этом на примерах пяти компаний .

. Помните, например, как в 2016 году Facebook белорусского разработчика мобильного приложения для наложения масок на лица в реальном времени MSQRD? Но что происходит с ними потом? . А вот у нас история о том, как многодетная мама из Барановичей страдает от лавины жалоб бывших мужей в опеку. Стоит маме отвести детей в воскресную школу — жалуются, что затащила их в секту. Зашла в гости к подруге — ведет аморальный образ жизни. Оставила сыновей на несколько часов бабушке — не занимается воспитанием. Отругала сына за плохие оценки — подвергла ребенка домашнему насилию. В ситуацию даже пришлось вмешаться помощнику президента! Мы послушали все стороны (даже бывшую свекровь!) .

бывших мужей в опеку. Стоит маме отвести детей в воскресную школу — жалуются, что затащила их в секту. Зашла в гости к подруге — ведет аморальный образ жизни. Оставила сыновей на несколько часов бабушке — не занимается воспитанием. Отругала сына за плохие оценки — подвергла ребенка домашнему насилию. В ситуацию даже пришлось вмешаться помощнику президента! . А знаете, что творится летом и осенью в глухих лесах Ольманских болот? Они превращаются в маленький город. На сезон, когда зреют клюква и черника, сюда съезжаются белорусские и украинские ягодники, некоторые разбивают палаточные лагеря и, пока морозы не прогонят, остаются тут жить. А потом — оставляют после себя помойки, которые портят лес и мешают животным. Давайте все расскажем и покажем .





О СПОРТЕ

В Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Белорусские мужчины выдали там лучшую эстафету за пять лет, российские спортсмены собрали целую россыпь наград, а норвежец Йоханнес Бё в очередной раз выдал гонки уровня «космос». Обо всем подробнее — в материале нашей Виктории Ковальчук . Когда мы смотрели в Instagram ее фото из этой командировки, то, признаемся, очень завидовали: такие звезды и такая красота вокруг!





А главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Дудик подвел итоги домашнего чемпионата мира в первом дивизионе, который наша команда завершила на третьем месте: «Пока просто не хочу ни хоккея, ни тренировать — слишком много всего произошло за эту неделю». Чуть больше эмоций и выводов — здесь .

Дмитрий Дудик подвел итоги домашнего чемпионата мира в первом дивизионе, который наша команда завершила на третьем месте: «Пока просто не хочу ни хоккея, ни тренировать — слишком много всего произошло за эту неделю». Чуть больше эмоций и выводов — . Вы слышали, что в Борисове создадут Академию БАТЭ имени Капского? Вот у нас немного подробностей .

Все новости понедельника, 16 декабря

Кстати. Зимы пока так и не будет — вон и медведь-синоптик Федя подтверждает (но телят кое-где все равно одели в зимние костюмы — вы такого еще не видели !). Если решите уехать куда-то на время новогодних и рождественских праздников, то знайте, что БелЖД назначила 79 дополнительных поездов по наиболее популярным маршрутам . А если, уехав, найдете где-нибудь на пляже рвоту кита, помните: это не только противно, но и может принести вам много денег . Хорошего дня

Ваша редакция