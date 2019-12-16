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В Пружанском районе планируют запустить пеллетный завод

17.12.2019 08:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первой половине 2020 года Пружанский лесхоз планирует запустить в деревне Слабудка пеллетный завод, сообщают «Раённыя будні».


Наладить производство топливных пеллет решили потому, что они пользуются высоким спросом в странах ближнего и дальнего зарубежья. В Беларуси они выпускаются давно, но мощностей действующих предприятий не хватает для освоения всего объема низкокачественной древесины. Новый завод Пружанского лесхоза сможет выпускать до 20 тысяч пеллет и перерабатывать более 60 тонн низкокачественной древесины. На производстве будет задействовано два десятка работников.

Завод строится за собственные средства Пружанского лесхоза. По предварительным подсчетам, при нынешнем спросе на пеллеты расходы окупятся за 5−6 лет.

 
 
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На производстве будет задействовано два десятка работников.
 
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