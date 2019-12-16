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Ещё раз о безопасной эксплуатации систем отопления

17.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ещё раз о безопасной эксплуатации систем отопления
Для безопасной и безаварийной эксплуатации систем теплопотребления необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Старший инспектор энергоинспекции теплотехнической группы Пинского МРО Лариса Телятицкая напомнила порядок пуска и останова систем систем теплопотребления:

– Все отключения, включения и переключения систем теплопотребления, производимые в периоды пуска и останова или в процессе нормальной эксплуатации, должны выполняться постепенно и медленно, действуя попеременно задвижками на подающей и обратных линиях теплопроводов. При этом необходимо следить за тем, чтобы давление в системе не опускалось ниже статистического для данной системы и не поднималось выше допустимого.

В случае, если возможно повышение давления выше допустимого, отключение системы производят поочередным закрытием задвижек, начиная с подающей линии, а включение системы, наоборот, с открытием задвижки на обратной линии.

 
 
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> Для безопасной и безаварийной эксплуатации систем теплопотребления необходимо соблюдать ряд рекомендаций. Старший инспектор энергоинспекции теплотехнической...
 
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