Во избежание неприятных «новогодних сюрпризов»

Источник материала: Кировец

Использование бытовой пиротехники в общественных местах города, в том числе во дворах домов, может привести к тому, что в результате взрывов петард будут нарушены общественный порядок и спокойствие граждан. Об этом напоминает жителям города и района начальник отдела охраны правопорядка и профилактики РОВД Владимир Лазовик.

Использование бытовой пиротехники в общественных местах влечет ответственность по ст.17.1. КоАП (мелкое хулиганство). Использование пиротехнических изделий несовершеннолетними влечет за собой административную ответственность их родителей по ст.9.4. КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) с одновременной постановкой их ребенка на профилактический учет органов внутренних дел.

Ежегодно во время проведения новогодних праздников увеличивается количество пострадавших от неправильного использования пиротехнических изделий. С ожогами и травмами взрослые и дети попадают на койки больниц. Чаще всего это происходит из-за нарушений мер безопасности при использовании пиротехники, а также по причине применения некачественных изделий.





При использовании пиротехнических изделий соблюдайте следующие правила, которые помогут избежать трагических последствий:

1. Не покупайте пиротехнику с рук. Убедитесь в наличии у продавца всех необходимых документов, сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срока годности. Не приобретайте незнакомое изделие не получив инструкции или квалифицированной консультации. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.

2. Перед запуском конкретного вида пиротехнических изделий изучайте инструкции, т.к. каждый из них имеет свои особенности и меры безопасности.

3. Не наклоняйтесь над пиротехникой, в случае ее отказа необходимо подождать не менее 10 минут, не пытайтесь поджечь фитиль еще раз.

4. Не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия, даже под вашим контролем.

Помните, все виды пиротехники предназначены для использования на улице, не запускайте салюты с балконов и лоджий. Прежде чем купить контрабандный «новогодний подарок», подумайте, какой ценой он вам может обойтись.