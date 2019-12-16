В Беларуси упрощены условия пребывания иностранцев

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Ранее соответствующий документ был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания.

«Закон в том числе предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания», – проинформировали в пресс-службе. Такое решение принято для развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов.

«В целом документ направлен на совершенствование ряда правовых норм», – отметили в пресс-службе. Так, «в целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну», – сообщили в пресс-службе. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.