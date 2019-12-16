Между нами, девочками. 7 рецептов новогодних салатов без майонеза

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Новогодние салаты без майонеза не менее вкусные, чем традиционные.

Майонез в салатах можно заменить йогуртом или оливковым маслом. Альтернатив масса, так еще и желудок скажет вам за это спасибо! Какими аппетитными салатами без майонеза украсить свой новогодний стол?