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Между нами, девочками. 7 рецептов новогодних салатов без майонеза

17.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Между нами, девочками. 7 рецептов новогодних салатов без майонеза

Новогодние салаты без майонеза не менее вкусные, чем традиционные.

Майонез в салатах можно заменить йогуртом или оливковым маслом. Альтернатив масса, так еще и желудок скажет вам за это спасибо! Какими аппетитными салатами без майонеза украсить свой новогодний стол?

 
 
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Новогодние салаты без майонеза не менее вкусные, чем традиционные. Майонез в салатах можно заменить йогуртом или оливковым маслом. Альтернатив масса,
 
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