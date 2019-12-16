На Могилевщине судят заведующую садиком, которая якобы вымогала деньги у подчиненных. Платили 16 человек

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Чериковский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшей заведующей детским садом № 19 из Кричева Аллы Пастуховой, сообщает «Радыё Свабода». Портрет женщины висел на районной доске почета, она имела грамоту Могилевского облисполкома, неизменно председательствовала в участковых комиссиях во время избирательных кампаний.



Алла Пастухова в суде

Алле Пастуховой предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Среди них — злоупотребление властью и превышение служебных полномочий из корыстной заинтересованности. Ей грозит до 6 лет заключения.

По данным следствия, действия Пастуховой нанесли вред правам граждан и государственным интересам в крупном размере. 16 сотрудниц детского сада, которым управляла обвиняемая, признаны потерпевшими. Все они в первый день процесса, 16 декабря, были в суде.

62-летняя Алла Пастухова — под домашним арестом.

Что известно?

По данным следствия, Пастухова организовала на «постоянной системной основе» сбор денег с подчиненных. Им начисляли материальную помощь, большую часть которой они отдавали заведующей. Суммы колебались от 25 до 120 рублей.

Собирала деньги, не зная, что это незаконно, секретарь садика. Она же и сообщала сотрудникам, какую сумму они должны передать через нее Пастуховой. Если секретаря не было на месте, ее коллеги приносили деньги непосредственно заведующей. Такая схема поборов существовала с 2015 по 2018 год. За это время Пастухова нанесла ущерб подчиненным больше чем на 10 тысяч рублей

Пастухова также давала указания подчиненным, чтобы те помогали в рабочее время по хозяйству ее престарелому отцу, ремонтировали ее квартиру и дачу. Так, уборщица сада неоднократно относила отцу Пастуховой еду, которую та ей давала, покупала ему продукты в магазине, а также выполняла другие работы по хозяйству, которые поручала начальница. Кроме того, уборщица возила в Могилев деньги и припасы для дочери Пастуховой.

Другие сотрудники «помогали» заведующей переносить ее отцу брикет, красили ему дом. В табеле учета рабочего времени тех, кто выполнял поручения Пастуховой, указывалось, что они были в саду и получали зарплату, как за исполнение служебных обязанностей. Следствие ущерб от таких действий Пастуховой определило в почти 900 рублей.

Обвиняется Пастухова и в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. По данным следствия, она присваивала строительные материалы, что выделяли на ремонт детского учреждения. Следователи нашли похищенное в подвале сада и квалифицировали действия обвиняемой как покушение на преступление.

Позиция обвиняемой

Вину Алла Пастухова не признала. Свою позицию она объяснит после допроса потерпевших и свидетелей. Когда зачитывали обвинение, бывшая заведующая плакала.

О задержании Пастуховой стало известно 1 апреля 2019 года. Как говорят бывшие подчиненные, ее арестовали на рабочем месте. Несколько месяцев она была в следственном изоляторе Могилевской тюрьмы № 4. Потом ей изменили меру пресечения на домашний арест. В садике женщина больше не работает — на пенсии. Пока шло следствие, ее отец умер.

Что говорили потерпевшие?

Потерпевшие в своих показаниях суду характеризовали Аллу Пастухову как властную, жесткую и требовательную руководительницу. Они не скрывали, что «боялись ее», и, не выполнив требования, рисковали столкнуться с давлением, предвзятым отношением и угрозой непродления трудового контракта.



Потерпевшими признаны 16 сотрудниц детского сада № 19 Кричева

По словам сотрудников сада, они догадывались, что указания заведующей по поводу «возвращения» материальной помощи незаконны, но протестовать не решались. По информации следствия, сумма доплаты, которую они отдавали Пастуховой, у некоторых сотрудников сада достигала 120 рублей в месяц и была больше оклада.

Те, кто не подчинялся незаконным приказам, в суде говорили, что их «заведующая незаслуженно критиковала».

«Тот, кто был с характером, к тому заведующая не цеплялась», — признавалась одна из потерпевших.

О порядках в саду в Кричевском райисполкоме узнали из анонимного письма, которое было отправлено туда в 2018 году. Сотрудники говорят, что приезжала комиссия разбираться, проводили собрание — но, мол, это «не испугало заведующую» и она «стала прессинговать весь коллектив».

«Говорила, что она работать будет и дальше, а вот нам надо подумать», — объясняла суду бывшая подчиненная Пастуховой.

О детском саде № 19 и его заведующей

Детский сад, которым руководила Алла Пастухова с 2002 года, в Кричеве считался привилегированным. О его достижениях писала государственная пресса. В публикациях дошкольное учреждение называли «передовым», оно неоднократно становилось победителем районных соревнований, последний раз — в 2018 году. Сама заведующая была на районной доске почета и имела грамоту Могилевского облисполкома. Неизменно председательствовала в участковых комиссиях во время избирательных кампаний.

Смерть подчиненной Аллы Пастуховой

Вскоре после задержания Пастуховой, 8 апреля, утонула ее 41-летняя подчиненная Наталья Ельцова . В садике она работала дефектологом. По некоторым данным, погибшая оставила предсмертную записку. На берегу Сожа тогда обнаружили также вещи 78-летней матери Натальи — ее тело до сих пор не нашли.

По словам знакомых Ельцовой, после задержания Пастуховой с сотрудниками беседовали следователи, и Ельцова якобы выгораживала заведующую — а потом жалела об этом, так как другие сотрудники, наоборот, давали разоблачительные показания.