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На Могилевщине судят заведующую садиком, которая якобы вымогала деньги у подчиненных. Платили 16 человек
17.12.2019 08:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Чериковский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшей заведующей детским садом № 19 из Кричева Аллы Пастуховой,
Алле Пастуховой предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Среди них — злоупотребление властью и превышение служебных полномочий из корыстной заинтересованности. Ей грозит до 6 лет заключения.
По данным следствия, действия Пастуховой нанесли вред правам граждан и государственным интересам в крупном размере. 16 сотрудниц детского сада, которым управляла обвиняемая, признаны потерпевшими. Все они в первый день процесса, 16 декабря, были в суде.
62-летняя Алла Пастухова — под домашним арестом.
Что известно?
Позиция обвиняемой
Вину Алла Пастухова не признала. Свою позицию она объяснит после допроса потерпевших и свидетелей. Когда зачитывали обвинение, бывшая заведующая плакала.
О задержании Пастуховой стало известно 1 апреля 2019 года. Как говорят бывшие подчиненные, ее арестовали на рабочем месте. Несколько месяцев она была в следственном изоляторе Могилевской тюрьмы № 4. Потом ей изменили меру пресечения на домашний арест. В садике женщина больше не работает — на пенсии. Пока шло следствие, ее отец умер.
Что говорили потерпевшие?
Потерпевшие в своих показаниях суду характеризовали Аллу Пастухову как властную, жесткую и требовательную руководительницу. Они не скрывали, что «боялись ее», и, не выполнив требования, рисковали столкнуться с давлением, предвзятым отношением и угрозой непродления трудового контракта.
По словам сотрудников сада, они догадывались, что указания заведующей по поводу «возвращения» материальной помощи незаконны, но протестовать не решались. По информации следствия, сумма доплаты, которую они отдавали Пастуховой, у некоторых сотрудников сада достигала 120 рублей в месяц и была больше оклада.
Те, кто не подчинялся незаконным приказам, в суде говорили, что их «заведующая незаслуженно критиковала».
«Тот, кто был с характером, к тому заведующая не цеплялась», — признавалась одна из потерпевших.
О порядках в саду в Кричевском райисполкоме узнали из анонимного письма, которое было отправлено туда в 2018 году. Сотрудники говорят, что приезжала комиссия разбираться, проводили собрание — но, мол, это «не испугало заведующую» и она «стала прессинговать весь коллектив».
«Говорила, что она работать будет и дальше, а вот нам надо подумать», — объясняла суду бывшая подчиненная Пастуховой.
О детском саде № 19 и его заведующей
Детский сад, которым руководила Алла Пастухова с 2002 года, в Кричеве считался привилегированным. О его достижениях писала государственная пресса. В публикациях дошкольное учреждение называли «передовым», оно неоднократно становилось победителем районных соревнований, последний раз — в 2018 году. Сама заведующая была на районной доске почета и имела грамоту Могилевского облисполкома. Неизменно председательствовала в участковых комиссиях во время избирательных кампаний.
Смерть подчиненной Аллы Пастуховой
Вскоре после задержания Пастуховой, 8 апреля,
По словам знакомых Ельцовой, после задержания Пастуховой с сотрудниками беседовали следователи, и Ельцова якобы выгораживала заведующую — а потом жалела об этом, так как другие сотрудники, наоборот, давали разоблачительные показания.
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На Могилевщине судят заведующую садиком, которая якобы вымогала деньги у подчиненных. Платили 16 человек
Алле Пастуховой предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Среди них - злоупотребление властью и превышение служебных полномочий из корыстной...
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