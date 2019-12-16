Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на вторник и среду

Источник материала: Tut.by

Из-за тумана синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вторую половину дня вторника и первую половину среды. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

17 декабря с 14 до 20 часов туманы распространятся на западную половину республики, а в ночь на 18 декабря на большую часть территории страны и сохранятся в первой половине дня. Видимость в тумане 100−500 м, предупреждают синоптики.

В столице ожидается такая же погода.

Напомним, на этой неделе в Беларуси будет преобладать антициклональный характер погоды, ожидается теплая, преимущественно без осадков погода, лишь в конце недели атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, обеспечат пасмурную с осадками погоду.