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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на вторник и среду
17.12.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за тумана синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вторую половину дня вторника и первую половину среды. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.
17 декабря с 14 до 20 часов туманы распространятся на западную половину республики, а в ночь на 18 декабря на большую часть территории страны и сохранятся в первой половине дня. Видимость в тумане 100−500 м, предупреждают синоптики.
В столице ожидается такая же погода.
Напомним, на этой неделе в Беларуси будет преобладать антициклональный характер погоды,
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Из-за тумана синоптики объявили оранжевый уровень опасности на вторую половину дня вторника и первую половину среды.
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