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В Гомельской и Брестской областях снова побиты температурные рекорды

17.12.2019 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 декабря на всех метеостанциях Гомельской области были обновлены температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений, сообщает БелаПАН.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Теплее всего в понедельник было в Брагине и Житковичах — 8,7 градуса выше нуля. Прежние максимумы в этих райцентрах составляли 8 и 6,8 градуса соответственно (зафиксированы в 2006 году).

В Мозыре воздух прогрелся до 8,4 градуса (было 7,3 в 2006 году), в Гомеле — до 8,1 градуса (7,8 в 2017-м), Василевичах — до 8 градусов (7,5 в 2006-м), Октябре — до 7,8 градуса (7,1 в 2006-м), Жлобине — до 7,7 градуса (7,6 в 2006-м).

Еще один рекорд отмечен на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области — 7,8 градуса (6,9 в 2014 году).

В нынешнем декабре максимумы тепла обновлялись уже не один раз. В ближайшие дни, по прогнозам Белгидромета, теплая погода сохранится.

 
Теги: Гомель
 
 
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В нынешнем декабре максимумы тепла обновлялись уже не один раз. В ближайшие дни, по прогнозам Белгидромета, теплая погода сохранится.
 
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