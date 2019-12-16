В Гомельской и Брестской областях снова побиты температурные рекорды

Источник материала: Tut.by

16 декабря на всех метеостанциях Гомельской области были обновлены температурные рекорды дня за весь период метеонаблюдений, сообщает БелаПАН.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Теплее всего в понедельник было в Брагине и Житковичах — 8,7 градуса выше нуля. Прежние максимумы в этих райцентрах составляли 8 и 6,8 градуса соответственно (зафиксированы в 2006 году).

В Мозыре воздух прогрелся до 8,4 градуса (было 7,3 в 2006 году), в Гомеле — до 8,1 градуса (7,8 в 2017-м), Василевичах — до 8 градусов (7,5 в 2006-м), Октябре — до 7,8 градуса (7,1 в 2006-м), Жлобине — до 7,7 градуса (7,6 в 2006-м).

Еще один рекорд отмечен на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе Брестской области — 7,8 градуса (6,9 в 2014 году).

В нынешнем декабре максимумы тепла обновлялись уже не один раз. В ближайшие дни, по прогнозам Белгидромета, теплая погода сохранится.