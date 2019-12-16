Беларусь поднялась в рейтинге самых могущественных стран

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Беларусь разместилась на 35-й позиции рейтинга, в 2018 году была на 36-й. В тройке лидеров – США, Россия и Китай. В топ-10 специалисты занесли Германию, Великобританию, Францию, Японию, Израиль, Саудовскую Аравию и Южную Корею. Наименьшее влияние имеют Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

При составлении рейтинга эксперты оценивали экономику государств, их влияние на мировой политической арене, лидерство в мире, участие в международных альянсах. Кроме того, учитывалось количество упоминаний стран в заголовках новостей.