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Беларусь поднялась в рейтинге самых могущественных стран

17.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Беларусь разместилась на 35-й позиции рейтинга, в 2018 году была на 36-й. В тройке лидеров – США, Россия и Китай. В топ-10 специалисты занесли Германию, Великобританию, Францию, Японию, Израиль, Саудовскую Аравию и Южную Корею. Наименьшее влияние имеют Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

При составлении рейтинга эксперты оценивали экономику государств, их влияние на мировой политической арене, лидерство в мире, участие в международных альянсах. Кроме того, учитывалось количество упоминаний стран в заголовках новостей.

https://minsknews.by/

 
Теги: Новости
 
 
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Эксперты BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании составили топ-80 самых могущественных стран мира по итогам 2019 года.
 
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