Рождественские чтения пройдут 18 декабря в Бобруйске

Источник материала: Кировец

18 декабря 2019 года в г.Бобруйске состоятся V региональные Рождественские образовательные чтения на тему: «Великая победа: наследие и наследники».





Этот ежегодный церковно-общественный форум в сфере образования, культуры и духовно-нравственного просвещения реализуется в рамках Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 годы и плана взаимодействия между Бобруйской епархией и Бобруйским городским исполнительным комитетом.