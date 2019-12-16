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Рождественские чтения пройдут 18 декабря в Бобруйске

17.12.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

18 декабря 2019 года в г.Бобруйске состоятся V региональные Рождественские образовательные чтения на тему: «Великая победа: наследие и наследники».

Рождественские чтения пройдут 18 декабря в Бобруйске

Этот ежегодный церковно-общественный форум в сфере образования, культуры и духовно-нравственного просвещения реализуется в рамках Программы сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2015-2020 годы и плана взаимодействия между Бобруйской епархией и  Бобруйским городским исполнительным комитетом.

 
 
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18 декабря 2019 года в г.Бобруйске состоятся V региональные Рождественские образовательные чтения на тему: «Великая победа: наследие и наследники». Этот...
 
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