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При пожаре в Дубровенском районе погиб мужчина

17.12.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

При пожаре в Дубровенском районе погиб мужчина

17 декабря в 2-20 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома в деревне Рыбалтово Дубровенского района.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома с обрушением кровли и потолочного перекрытия.
Хозяйка жилища, пенсионерка 1955 года рождения, проживает в городе Дубровно, на момент возникновения пожара находилась по месту жительства, не пострадала.
В ходе тушения пожара спасателями под обрушившимися конструкциями кровли и перекрытия обнаружен труп мужчины, личность которого, в настоящее время устанавливается.
В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.
По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.
По материалам сайта vitebsk.mchs.gov.by

 
 
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17 декабря в 2-20 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома в деревне Рыбалтово Дубровенского района. По прибытии
 
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