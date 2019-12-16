При пожаре в Дубровенском районе погиб мужчина

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





17 декабря в 2-20 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома в деревне Рыбалтово Дубровенского района.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома с обрушением кровли и потолочного перекрытия.

Хозяйка жилища, пенсионерка 1955 года рождения, проживает в городе Дубровно, на момент возникновения пожара находилась по месту жительства, не пострадала.

В ходе тушения пожара спасателями под обрушившимися конструкциями кровли и перекрытия обнаружен труп мужчины, личность которого, в настоящее время устанавливается.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.

По материалам сайта vitebsk.mchs.gov.by