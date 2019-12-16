Что вы хотели знать о ненормированном рабочем дне, но стеснялись спросить

Источник материала: Полесская правда



Ситуация: вечер пятницы, работник собирается домой, как вдруг врывается начальник и заявляет, что сегодня нужно поработать еще пару-тройку часов. С одной стороны, сотрудник сам знал на что идет, когда подписывал контракт с ненормированным рабочим днем, с другой – человек не был предупрежден заранее. Не является ли работа после окончания трудового дня переработкой?

На этот вопрос корреспонденту 1prof.by ответил главный правовой технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательстваАндрей Кошаркар.

Что такое ненормированный рабочий день?

– Ненормированный рабочий день – режим работы, в соответствии с которым работник может при необходимости эпизодически выполнять свои трудовые обязанности за пределами установленной нормы продолжительности рабочего времени (часть 1 ст.118-1 ТК РБ). Заложенный в определении «эпизодичности» работы смысл говорит о том, что задержки на работе по истечении рабочего дня либо ранние приходы на работу не должны носить постоянный, системный характер, – отметил Андрей Кошаркар.

Таким образом, если вас задерживают на работе каждый день для выполнения ваших трудовых функций при отсутствии срочных внезапно возникших дел – нанимателем неправильно трактуется понятие ненормированный рабочий день.

Установление ненормированного рабочего дня

– Ненормированный рабочий день может быть установлен как при приеме на работу, так и в процессе трудовой деятельности. Указанные изменения, производимые по инициативе нанимателя в период вашей работы, являются изменением существенных условий труда (которое должно быть обосновано). Об установлении ненормированного рабочего дня вас должны предупредить не позднее чем за 7 календарных дней (Декрет от 15 декабря 2014 г. № 5, ст. 32 ТК). В случае вашего согласия издается приказ (распоряжение) об установлении ненормированного рабочего дня, и вносятся изменения в трудовой договор (контракт). При несогласии вы будете уволены по причине отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда (ст 35 ТК РБ).

Кому нельзя устанавливать ненормированный рабочий день?

– Согласно п. 1 постановления Совмина от 10 декабря 2007 г. № 1695 «О категориях работников, которым не устанавливается ненормированный рабочий день» ненормированный рабочий день, нельзя установить если:

вам не исполнилось 18 лет;

вы учитесь в общеобразовательном учреждении или учреждении, обеспечивающем получение профессионально-технического образования, и работаете в течение учебного года в свободное от учебы время;

вы инвалид I и II группы;

вы работаете в зоне эвакуации (отчуждения) (в связи с повышенным радиоактивным загрязнением территории), в том числе временно направлены или командированы в эти зоны;

вы совместитель;

вам установлен режим рабочего времени при сменной работе;

вам установлен суммированный учет рабочего времени;

у вас сдельная оплата труда;

вы заняты на работе неполное рабочее время, за исключением случаев, когда трудовым договором предусмотрена работа на условиях неполной рабочей недели, но с полным рабочим днем (к примеру, установлена неполная рабочая неделя: продолжительность рабочей недели – 4 дня. Продолжительность ежедневной работы сохранена – 8 часов).

Но есть ли у работника основания, чтобы соглашаться на контракт с ненормированным рабочим днем? Предусмотрена ли какая-либо компенсация за ненормированный рабочий день?

– Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный отпуск продолжительностью до 7 календарных дней (ч.1 ст.158 ТК РБ), – рассказал профсоюзный эксперт.

Относительно «просьбы» начальника задержаться, Андрей Кашаркар отметил, что по устному или письменному приказу нанимателя при установлении ненормированного рабочего дня вас могут привлечь к работе за пределами установленной ему продолжительности рабочего времени. При этом ваше согласие не требуется.

Продолжительность ненормированного рабочего дня

– Ограничений к привлечению к работе в рамках установленного ненормированного рабочего дня законодательством не предусмотрено. При этом заставлять вас работать ненормированно каждый день в течение неопределенного периода времени наниматель не имеет права.