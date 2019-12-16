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Что вы хотели знать о ненормированном рабочем дне, но стеснялись спросить
17.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На этот вопрос корреспонденту 1prof.by ответил главный правовой технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательстваАндрей Кошаркар.
– Ненормированный рабочий день – режим работы, в соответствии с которым работник может при необходимости эпизодически выполнять свои трудовые обязанности за пределами установленной нормы продолжительности рабочего времени (часть 1 ст.118-1 ТК РБ). Заложенный в определении «эпизодичности» работы смысл говорит о том, что задержки на работе по истечении рабочего дня либо ранние приходы на работу не должны носить постоянный, системный характер, – отметил Андрей Кошаркар.
Таким образом, если вас задерживают на работе каждый день для выполнения ваших трудовых функций при отсутствии срочных внезапно возникших дел – нанимателем неправильно трактуется понятие ненормированный рабочий день.
– Ненормированный рабочий день может быть установлен как при приеме на работу, так и в процессе трудовой деятельности. Указанные изменения, производимые по инициативе нанимателя в период вашей работы, являются изменением существенных условий труда (которое должно быть обосновано). Об установлении ненормированного рабочего дня вас должны предупредить не позднее чем за 7 календарных дней (Декрет от 15 декабря 2014 г. № 5, ст. 32 ТК). В случае вашего согласия издается приказ (распоряжение) об установлении ненормированного рабочего дня, и вносятся изменения в трудовой договор (контракт). При несогласии вы будете уволены по причине отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда (ст 35 ТК РБ).
– Согласно п. 1 постановления Совмина от 10 декабря 2007 г. № 1695 «О категориях работников, которым не устанавливается ненормированный рабочий день» ненормированный рабочий день, нельзя установить если:
– Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный отпуск продолжительностью до 7 календарных дней (ч.1 ст.158 ТК РБ), – рассказал профсоюзный эксперт.
Относительно «просьбы» начальника задержаться, Андрей Кашаркар отметил, что по устному или письменному приказу нанимателя при установлении ненормированного рабочего дня вас могут привлечь к работе за пределами установленной ему продолжительности рабочего времени. При этом ваше согласие не требуется.
– Ограничений к привлечению к работе в рамках установленного ненормированного рабочего дня законодательством не предусмотрено. При этом заставлять вас работать ненормированно каждый день в течение неопределенного периода времени наниматель не имеет права.
Кристина Смольянова,
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