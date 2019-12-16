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Профсоюзные приёмы по вопросам трудовых отношений пройдут в Пинском районе и городе Пинске
17.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В тот же день, 26 декабря, с 13.30 до 15.30 Екатерина Валентиновна Шестак совместно с представителем Пинского городского объединения профсоюзов проведет правовой прием граждан на ОАО «Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод» (г. Пинск, ул. Черняховского, д. 1).
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> 26 декабря с 11.00 до 13.00 в филиале ДЭУ-26 РУП «Бреставтодор» (г. Пинск, проезд Калиновского, 8) состоится правовой прием граждан по трудовым вопросам. Прием проведет...
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