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Профсоюзные приёмы по вопросам трудовых отношений пройдут в Пинском районе и городе Пинске

17.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Профсоюзные приёмы по вопросам трудовых отношений пройдут в Пинском районе и городе Пинске
26 декабря с 11.00 до 13.00 в филиале ДЭУ-26 РУП «Бреставтодор» (г. Пинск, проезд Калиновского, 8) состоится правовой прием граждан по трудовым вопросам. Прием проведет Екатерина Валентиновна Шестак, главный правовой инспектор труда Брестского областного профсоюза работников транспорта и коммуникаций совместно с представителями Пинской межрайонной проокуратуры и Пинского районного объединения профсоюзов.

В тот же день, 26 декабря, с 13.30 до 15.30 Екатерина Валентиновна Шестак совместно с представителем Пинского городского объединения профсоюзов проведет правовой прием граждан на ОАО «Пинский ордена Знак Почета судостроительно-судоремонтный завод» (г. Пинск, ул. Черняховского, д. 1).

 

 
 
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> 26 декабря с 11.00 до 13.00 в филиале ДЭУ-26 РУП «Бреставтодор» (г. Пинск, проезд Калиновского, 8) состоится правовой прием граждан по трудовым вопросам. Прием проведет...
 
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