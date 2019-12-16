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День подписчика прошел в РУП «Белоруснефть-Особино» и ЦРБ

17.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Подписная кампания на первое полугодие 2020 года в самом разгаре. Представители «Авангарда», «СБ Беларусь сегодня» и участка почтовой связи побывали в РД СУП «Белоруснефть-Особино» и центральной районной больнице.

День подписчика прошел в РУП «Белоруснефть-Особино» и ЦРБ
День подписчика прошел в РУП «Белоруснефть-Особино» и ЦРБ
День подписчика прошел в РУП «Белоруснефть-Особино» и ЦРБ
День подписчика прошел в РУП «Белоруснефть-Особино» и ЦРБ
День подписчика прошел в РУП «Белоруснефть-Особино» и ЦРБ
День подписчика прошел в РУП «Белоруснефть-Особино» и ЦРБ
День подписчика прошел в РУП «Белоруснефть-Особино» и ЦРБ
День подписчика прошел в РУП «Белоруснефть-Особино» и ЦРБ

Ирина ШУТОВА

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Подписная кампания на первое полугодие 2020 года в самом разгаре. Представители «Авангарда», «СБ Беларусь сегодня» и участка почтовой связи побывали в...
 
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