Подписная кампания на первое полугодие 2020 года в самом разгаре. Представители «Авангарда», «СБ Беларусь сегодня» и участка почтовой связи побывали в РД СУП «Белоруснефть-Особино» и центральной районной больнице.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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День подписчика прошел в РУП «Белоруснефть-Особино» и ЦРБ
17.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Подписная кампания на первое полугодие 2020 года в самом разгаре. Представители «Авангарда», «СБ Беларусь сегодня» и участка почтовой связи побывали в РД СУП «Белоруснефть-Особино» и центральной районной больнице.
Ирина ШУТОВА
Фото автора
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Подписная кампания на первое полугодие 2020 года в самом разгаре. Представители «Авангарда», «СБ Беларусь сегодня» и участка почтовой связи побывали в...
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