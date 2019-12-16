На улице Космонавтов сегодня произошло убийство - милиция ищет возможного преступника

Источник материала: Tut.by

В Минске разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству. Оно произошло сегодня, 17 декабря, на улице Космонавтов. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома. Пока из информации милиции не ясно, кого убили.



Фото: милиция Минска

ГУВД Мингорисполкома ищут человека, который может быть причастен к убийству на улице Космонавтов. Оно совершено сегодня, 17 декабря.

Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 165 см, крепкого телосложения, волосы темные.

Был одет: куртка и штаны камуфляжной расцветки, черные ботинки.



Фото: милиция Минска

Если вы узнали изображенного на фото мужчину и располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обращаться в любое РУВД Минска или по номерам телефонов: 8(044)581−65−24 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Других подробностей на сайте столичной милиции пока нет.