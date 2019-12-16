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На улице Космонавтов сегодня произошло убийство - милиция ищет возможного преступника
17.12.2019 16:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске разыскивают мужчину, который может быть причастен к убийству. Оно произошло сегодня, 17 декабря, на улице Космонавтов. Об этом
ГУВД Мингорисполкома ищут человека, который может быть причастен к убийству на улице Космонавтов. Оно совершено сегодня, 17 декабря.
Приметы разыскиваемого: на вид 40 лет, рост 165 см, крепкого телосложения, волосы темные.
Был одет: куртка и штаны камуфляжной расцветки, черные ботинки.
Если вы узнали изображенного на фото мужчину и располагаете какой-либо информацией о его местонахождении, просьба обращаться в любое РУВД Минска или по номерам телефонов: 8(044)581−65−24 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
Других подробностей на сайте столичной милиции пока нет.
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Убийство произошло сегодня, 17 декабря, на улице Космонавтов.
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